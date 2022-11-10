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UPS Kargo çalışma saatleri: UPS Kargo açılış ve kapanış saati nedir, Pazar günü açık mı?

09.11.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UPS Kargo, genç bir girişimci tarafından 1907 senesinde Amerika’da kurulmuş bir kurye firmasıdır. 1988 senesinde ise Türkiye pazarına giriş yaparak, kargo taşımacılık hizmeti vermeye başlamıştır. Ülkemizin her şehrinde şubesi olan UPS Kargo’nun, dünya çapında 400 binden fazla personeli mevcuttur. Hem yurtiçi hem de yurtdışı kargo hizmeti verir. Türkiye genelinde UPS Kargo çalışma günleri nedir?

UPS Kargo çalışma saatleri: UPS Kargo açılış ve kapanış saati nedir, Pazar günü açık mı?

UPS Kargo’nun Türkiye genelinde yaklaşık olarak 260’dan fazla şubesi vardır. Resmi web sitesinde bulunan verilere göre dünya çapında hizmet veren en büyük paket teslimat firmasıdır. Müşterilerine adresten gönderi alımı, UPS Express, hızlı ihracat, yurtdışı hizmetleri gibi birçok farklı hizmet sunar. UPS Kargo şubelerinin açılış ve kapanış saatleri birbirine benzerdir. Peki, UPS Kargo çalışma saatleri nedir?

UPS Kargo açılış saati nedir?

UPS Kargo şubeleri Türkiye genelinde ve dünya çapında yaklaşık 220’den fazla ülkede kargo taşımacılık hizmeti verir. UPS Kargo çalışma saatleri genel olarak şubelerde farklılık gösterir. Şubeler yetkili servis sağlayıcı acentelerine bağlı olarak çalışır. Bu yüzden şubelerin açılış ve kapanış saatlerinde farklılık olur.

UPS Kargo açılış saati sabah saat 09.00’dır. UPS Kargo kapanış saati çoğunlukla akşam saat 18.00’dır. Ancak bazı şubelerde UPS Kargo kapanış saati 19.00’a sarkabilir. Çalışma saatleri ile ilgili en net bilgiyi gideceğiniz şubenin müşteri hizmetlerini arayarak öğrenebilirsiniz. UPS Kargo hafta içi çalışma saatleri şu şekildedir:

  • Pazartesi: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.00 arası
  • Salı: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.00 arası
  • Çarşamba: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.00 arası
  • Perşembe: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.00 arası
  • Cuma: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.00 arası

UPS Kargo öğle arası saatleri 12.00 – 13.00 arasıdır. Şubeler öğle tatili sürecince açıktır ancak gönderi kabulü yoktur.

UPS Kargo Cumartesi saat kaça kadar açık?

Türkiye genelinde tüm UPS Kargo çalışma günleri tüm şubelerde pazartesi – cumartesi günleri arasında açıktır. UPS Kargo hafta sonu çalışma saatleri içerisinde cumartesi günleri sabah saat 09.00 ile öğleden sonra saat 15.00 arası hizmet verir.

UPS Kargo Pazar günü açık mı?

UPS Kargo birimleri Pazar günleri kapalıdır. Ayrıca aşağıdaki listede yer alan dinî ve resmî tatillerde de açık değildir:

  • 1 Ocak Yılbaşı Günü
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arife Günü
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  • Ramazan Bayramı
  • Kurban Bayramı
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