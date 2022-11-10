UPS Kargo çalışma saatleri: UPS Kargo açılış ve kapanış saati nedir, Pazar günü açık mı?

UPS Kargo’nun Türkiye genelinde yaklaşık olarak 260’dan fazla şubesi vardır. Resmi web sitesinde bulunan verilere göre dünya çapında hizmet veren en büyük paket teslimat firmasıdır. Müşterilerine adresten gönderi alımı, UPS Express, hızlı ihracat, yurtdışı hizmetleri gibi birçok farklı hizmet sunar. UPS Kargo şubelerinin açılış ve kapanış saatleri birbirine benzerdir. Peki, UPS Kargo çalışma saatleri nedir?

UPS Kargo açılış saati nedir?

UPS Kargo şubeleri Türkiye genelinde ve dünya çapında yaklaşık 220’den fazla ülkede kargo taşımacılık hizmeti verir. UPS Kargo çalışma saatleri genel olarak şubelerde farklılık gösterir. Şubeler yetkili servis sağlayıcı acentelerine bağlı olarak çalışır. Bu yüzden şubelerin açılış ve kapanış saatlerinde farklılık olur.

UPS Kargo açılış saati sabah saat 09.00’dır. UPS Kargo kapanış saati çoğunlukla akşam saat 18.00’dır. Ancak bazı şubelerde UPS Kargo kapanış saati 19.00’a sarkabilir. Çalışma saatleri ile ilgili en net bilgiyi gideceğiniz şubenin müşteri hizmetlerini arayarak öğrenebilirsiniz. UPS Kargo hafta içi çalışma saatleri şu şekildedir:

Pazartesi: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.00 arası

Salı: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.00 arası

Çarşamba: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.00 arası

Perşembe: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.00 arası

Cuma: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.00 arası

UPS Kargo öğle arası saatleri 12.00 – 13.00 arasıdır. Şubeler öğle tatili sürecince açıktır ancak gönderi kabulü yoktur.

UPS Kargo Cumartesi saat kaça kadar açık?

Türkiye genelinde tüm UPS Kargo çalışma günleri tüm şubelerde pazartesi – cumartesi günleri arasında açıktır. UPS Kargo hafta sonu çalışma saatleri içerisinde cumartesi günleri sabah saat 09.00 ile öğleden sonra saat 15.00 arası hizmet verir.

UPS Kargo Pazar günü açık mı?

UPS Kargo birimleri Pazar günleri kapalıdır. Ayrıca aşağıdaki listede yer alan dinî ve resmî tatillerde de açık değildir: