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Ürdün'de olumsuz hava koşulları hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 21:27 | Son Güncelleme

Ürdün'de olumsuz hava koşulları hayatı felç etti

Ürdün genelinde şiddetli yağışın neden olduğu olumsuz hava koşulları hayatı felç ederken, bir kişi selde kayboldu.

Ürdün Sivil Savunma İdaresi Sözcüsü Raid İyad Amr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Amman'ın Haribetu es-Sug bölgesinde 40 yaşında bir kişinin selde sürüklenerek kaybolduğunu, kaybolan kişi için arama çalışmalarının başladığını belirtti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti. Başbakanlık, olumsuz hava koşulları nedeniyle bakanlıkların ve resmi kurumların tatil edilmesi yönünde karar aldı.

Ülkedeki birçok kentte yağışlar nedeniyle ana yollar trafiğe kapanırken, Emniyet Müdürlüğü yağmur ve toprak kayması sebebiyle kapanan yolların listesini kamuoyuyla paylaştı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından halka dikkatli olma, şiddetli yağışın etkili olduğu bölgelerde trafiğe çıkmama uyarıları yapıldı.

Meteoroloji İdaresi ise yağışların ilerleyen saatlerde daha şiddetleneceğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Amman Olumsuz Hava Koşulları Ürdün

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