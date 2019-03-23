"Üretmekte ve üretileni değerlendirmekte zorlanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Şair ve akademisyen Prof. Dr. Nurullah Genç, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından düzenlenen Cumartesi Buluşmaları'nın bu haftaki konuğu oldu.

Genç, vakfın Eyüp'teki merkezinde gerçekleştirilen "Şiir ve Hayat" başlıklı sohbetinde, "Hüznün Lalesidir Dünya" kitabından şiirler okudu, şiirlerin yazılış hikayelerini katılımcılarla paylaştı.

Bu ülkenin sahip olduğu medeniyeti çeşitli sanat dallarıyla çok iyi anlatmak gerektiğine işaret eden Genç, "Çok kaliteli eserler yapmalıyız. Hepimizin malumudur ki bugün sinemaya, özellikle Hollywood'a baktığımızda medeniyetimizin temel kaynakları ile nasıl alay ettiklerini, o kaynakların iç alemi ile kodlamaları yaparak, bizim nesillerimize filmleri nasıl sattıklarını görürüz." dedi.

Genç, hayatın içerisinde sanatın çok etkili bir noktada olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ben sürekli kodlama ve araştırmalar yapıyorum. Bu manada bir süre önce izlediğim 'Jüpiter Yükseliyor' adlı filmde, tanrı rolündeki adam ellerini kaldırarak 'Hayatı ve ölümü ben yarattım' diyor. Bu bir Kur'an ayetidir. 'Galaksinin Koruyucuları' filmini de izlerseniz, orada da 'Ben tanrıyım' diyen adam, 'Ben sürekli bir yaratma halindeyim' der. Yani bu kadar fazla bizim değerlerimizle alay eden paganist bir mantık bugün yeryüzüne hakim. Çünkü mitolojinin tüm tanrılarını insanlığa satıyorlar. Tüm dünyayı puthaneye çevirdiler. Tepemizden mitolojik tanrıları yağdırıyorlar ama biz kaliteli eserler üretmek de zorlanıyoruz. Yazmamız, okumamız ve çalışmamız lazım. Büyük çile çekmemiz gerekiyor çünkü başka türlü ayağa kalkamayız. Herkes üzerine düşen görevi yapmak, tefekkür etmek zorunda."