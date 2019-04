Urla Enginar Festivali başlıyor

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde 26-28 Nisan tarihleri arasında bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Urla Enginar Festivali'ne sayılı günler kala, festivalin heyecanı tüm Urla'yı sardı. Enginar üreticileri, çiftçiler ve esnaf hazırlıklarını tamamlarken, festivale özel programlar oluşturuldu. Bu yıl yağmur nedeniyle köklerde oluşan hasardan kaynaklı üretim yüzde 40 oranında düşse de üreticiler, sakız enginarları temizleyerek soğuk hava depolarında saklıyor, festival zamanı dolmasını, zeytinyağlısını, pirinçlisini yaparak, tezgaha koyuyor.

İzmir'in Urla ilçesinde, geçen yıllarda binlerce kişiyi ağırlayan ve 26- 28 Nisan tarihleri arasında bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Urla Enginar Festivali'ne sayılı günler kala, düzenlenecek festival için özel programlar hazırlandı. Her yıl renkli görüntülere ev sahipliği yapan festival için enginar üreticileri, çiftçiler ve esnaf hazırlıklarını tamamladı. Enginara dair her şeyin her aldığı festival kapsamında, Urla'nın meydanı ve sokakları 3 gün boyunca mutfak atölyeleri, yemek tadımları, sanat atölyeleri, söyleşiler ve müzik dinletilerine ev sahipliği yapacak. Festivale aylardır hazırlanan girişimciler de, enginar reçeli, enginar yemekleri, enginar temalı hediyelik ve tekstil ürünlerini konukların beğenisine sunacak. Uluslararası boyuta taşınan festival, yerli şeflerle birlikte yabancı şefleri ağırlamaya devam edecek. Öte yandan festivalin Urla ekonomisine yaptığı büyük katkının yanı sıra, üreticiler bu yıl aşırı yağışlı geçen kış ayları sebebiyle, festivale enginar yetiştirememekten yakınıyor.

'ENGİNAR FESTİVALİ BİZİ YILDIZLAŞTIRDI'

45 senedir Urla'da lokanta ileten İsmet Gecikmiş, festival için günde 200 enginarı ayıklayarak, soğuk hava depolarında sakladıklarını belirtti ve şöyle dedi.

"Enginar Festivali'ni 5 yıl önce planlayan, düzenlenmesini sağlayan grubun içinde ben de varım. Yaklaşan Enginar Festivali'ni heyecanla bekliyoruz. İstanbul, Ankara'dan birçok ziyaretçi geliyor. 2 yıl önce İtalya'dan gelenler vardı. Kalabalıktan bütün esnaf faydalanıyor. Herkes evde bir şeyler yapıyor. Dolmasını, zeytinyağlısını, pirinçlisini yapıyorlar. Gelen misafirlerimize elimizden geldiği kadar güzellikleri sunmak istiyoruz. Eskiden tütün tarlaları şimdi enginar tarlası oldu. 1'inci Enginar Festivali'nde yaklaşık 1000 tane enginardan yemek yapıp satış yapmıştım, dördüncüde ise 10 bin taneden yaptık şimdiki hedefim 20 bin enginardan yemek yapmak. Birinciden beşe gelinceye kadar misafirlerimiz hep artıyor. Gelen misafirlere tarif veriyoruz, tadım yaptırıyoruz. Festival için büyük bir hazırlık içindeyiz. Günde 200 enginarı hazırlıyoruz, soğuk hava dolaplarında saklıyoruz. Urla her zaman gözdedir ama Enginar Festivali bizi yıldızlaştırdı."

'ÜRETİM YÜZDE 40 ORANINDA DÜŞTÜ'

'Enginarcı İbo Dayı' olarak tanınan 30 yıllık enginar üreticisi İbrahim Küçük, bu sezon yağmur nedeniyle köklerde asar olduştuğunu vurgulayarak, üretimin yüzde 40 oranında düştüğüne dikkat çekti. Küçük, şunları söyledi:

"Bahçemizden gelenlere dallarından kesip satış yapıyoruz. Bu sene fiyatları yüksek gibi görünse de gübre fiyatları ve işçi masraflarının arttığı düşünülünce normal. Urla'nın enginarı meşhur sakız enginarıdır. Bayrampaşa cinsi enginar da sakız enginarından gelmektedir. Bu tohum 3 yıl kadar sakız enginarı verdikten sonra Bayrampaşa enginarına dönüşür. Enginar festivali üretime göre değişiklik gösterir. Bu sene festivalin çok kıymetli olacağını düşünüyorum çünkü enginar az bulunuyor. Umarım yetiştirebiliriz diye kaygılanıyorum. Şimdiden hazırlıklarımız başladı."

'URLA'YA RENK, HAREKET, HEYECAN KATIYOR'

Urla Gastronomi Festivali'nde enginar satışı yapan Feral Konaray, enginarın 4 tanesini 10 TL'den sattığını dile getirerek, "Fiyatlar düşmez, bu şekilde devam eder çünkü bu yıl çok yağmur yağdı. Yağmur sebebiyle enginarın altından su kaynıyor. Su kaynayınca da enginarlar büyümüyor" dedi. Vatandaşlardan Bengi Hışır, "Enginar Festivali yaklaşıyor, heyecanı da başladı. Festivale yaklaşık bir hafta kaldı. Şimdiden hareketliliği gözlemliyoruz. Festival Urla'ya renk, hareket, heyecan katıyor. Enginarın bilinirliği üzerine de büyük katkı sağlıyor. Türkiye genelinde birçok insan Urla ve enginarı özdeşleştirmeye başladı" dedi.