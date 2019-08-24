HABER

Urla'da 'Kavun Festivali'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 16:36 | Son Güncelleme

İZMİR'in Urla ilçesine bağlı kırsal Nohutalan Mahallesi'nde 'Kavun Festivali' düzenlendi.

Urla'da 'Kavun Festivali'

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Urla ilçesine bağlı kırsal Nohutalan Mahallesi'nde 'Kavun Festivali' düzenlendi. Üreticilerin ürünlerini sergilediği festivalde, yaklaşık 2 bin kavun satıldı. Festivalde kavunlar arasından tatlarına göre de seçim yapıldı.
Nohutalan'daki köy meydanında düzenlenen 'Kavun Festivali'ne, Urla'nın yanı sıra İzmir merkez ve Çeşme'den de çok sayıda kişi katıldı. Festivalde Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Özgür Çakmak, Bosna Hersek Fahri Konsolosu Kemal Baysak, Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği Başkanı Akın Kazançoğlu da yer aldı. Festivalde düzenlenen yarışma ile jüri üyeleri, kavunlar arasından tatlarına göre de seçim yaptı. Yarışmada birinciliği Asım Kızılata elde ederken, Turgut Eroğlu ikinci ve Nurettin Akova ise üçüncü oldu. Kavunları ile dereceye girenlere plaketlerini Kaymakam Önder Can, Belediye Başkanı Burak Oğuz ve Bosna Hersek Fahri Konsolosu Kemal Baysak verdi. İlk 3'e girenlerin stantlarındaki kavunlar, dakikalar içinde satıldı. Diğer köylülerin kurduğu stantlardaki ürünler de kısa sürede tükendi. Festivalde yaklaşık 2 bin kavun satıldı.
Nohutalan kavununun kendiliğinden susuz yetiştiğini ve bölgenin coğrafi konumu dolayısıyla farklı aromaya sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Oğuz, Türkiye'nin dört bir yanından bu ürüne olan ilginin arttığını söyledi. Urla'nın tarım alanında önemli konuma sahip olduğunu ve tarımda yenilikçi vizyonla çalıştıklarını aktaran Başkan Oğuz, "Nohutalan kavunu haricinde Urla enginarı, Urla bamyası bizlerin gurur kaynağı olan ürünlerimizden sadece birkaçı. Önümüzdeki dönem goji berry, stevia gibi katma değeri yüksek hem yiyecek olarak tüketilebilin hem de endüstride kullanılan bitkilerin yetiştirilmesini hedefliyoruz. Böylece üreticimiz çok daha fazla gelir elde edecek ve topraklarını satmak zorunda kalmayacak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Urla'da 'Kavun Festivali'Urla'da 'Kavun Festivali'Urla'da 'Kavun Festivali'Urla'da 'Kavun Festivali'

PARTNERHepsi dünyanın en ünlü isimleri ama...Boylarını öğrenince şoke olacaksınız!Hepsi dünyanın en ünlü isimleri ama...Boylarını öğrenince şoke olacaksınız!
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, sinemayla tanıştıMevsimlik tarım işçilerinin çocukları, sinemayla tanıştı
Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması!Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Türkan Sultan'a kural bozduran film!

Türkan Sultan'a kural bozduran film!

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Emine Bulut'un kızına eğitim yardımı sağlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Emine Bulut'un kızına eğitim yardımı sağlanacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Avşa'da feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı!

Feribot iskeleye çarptı! Yaralılar var

Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu'nda 5 yaşındaki çocuk pencereden düşüp yaralandı

5 yaşındaki çocuk pencereden düşüp yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.