Uşak'ın 'saklı cenneti' hayran bırakıyor

Kocabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekiplerinin bu yıl gerçekleştirdiği sayıma göre, bölgede 800 kadar karabatak, 200 civarında gri balıkçıl olduğunu söyledi.

"Adıgüzel Barajı, Ege havzasını su anlamında en ciddi besleyen gölet. Baraj göletinin dik yamaçlarındaki ağaçla yuva yapmış yüzlerce kuş var. Bölgede kuşları çok yakından gözlemleyebiliyor, keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz. Gri balıkçıllar daha ürkek. Karabataklar kaçmıyor, çok yakınlarına kadar girip gözlem yapabiliyorsunuz. Doğa koruma ekipleri sürekli bölgede izleme yapıyor. Çok bilinen bir nokta değil. Gerçek doğaseverleri, kuş gözlemcilerini bu görsel şölene tanıklık etmeye davet ediyorum."