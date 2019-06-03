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Uşak'ın 'saklı cenneti' hayran bırakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 12:11 | Son Güncelleme

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, doğaseverleri, Ulubey ilçesinde bulunan Adıgüzeller Barajı havzasındaki karabatak ve gri balıkçıl üreme noktasını görmeye davet etti.

Vali Kocabıyık, doğal güzellikleriyle dikkati çeken, 'saklı cennet' olarak da adlandırılan Adıgüzeller Barajı havzasındaki kuş üreme noktasını gezdi.

Dik yamaçlarda çamlara kurulu yuvalardaki yüzlerce karabatak ve gri balıkçıl yavrularını izleyen Kocabıyık, kuşları fotoğrafladı.
Kocabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekiplerinin bu yıl gerçekleştirdiği sayıma göre, bölgede 800 kadar karabatak, 200 civarında gri balıkçıl olduğunu söyledi.
Kuş üreme noktasıyla ilgili bilgi veren Kocabıyık, şunları kaydetti:
"Adıgüzel Barajı, Ege havzasını su anlamında en ciddi besleyen gölet. Baraj göletinin dik yamaçlarındaki ağaçla yuva yapmış yüzlerce kuş var. Bölgede kuşları çok yakından gözlemleyebiliyor, keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz. Gri balıkçıllar daha ürkek. Karabataklar kaçmıyor, çok yakınlarına kadar girip gözlem yapabiliyorsunuz. Doğa koruma ekipleri sürekli bölgede izleme yapıyor. Çok bilinen bir nokta değil. Gerçek doğaseverleri, kuş gözlemcilerini bu görsel şölene tanıklık etmeye davet ediyorum."
Özellikle baharda bölgede hareketliliğin üst seviyeye çıktığını anlatan Kocabıyık, kuşları ürkütmeden, doğaya zarar vermeden gözlem yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.
Koruma altındaki alanın ilin tanıtımına katkı sağlayabileceğini belirten Kocabıyık, "Yerleşim yerlerinden uzak, tam bir doğa harikası. Burada saatlerce kuş seslerini dinleyip huzurlu vakit geçirebilirsiniz. Anne kuşlar sürekli yavrularını beslemenin telaşı içinde. Bu anlara tanıklık etmek çok heyecan verici." ifadelerini kullandı.
Kocabıyık, kuşların bölgeyi terk etmemesi için çok ciddi çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
uşak Adıgüzeller Barajı havzası karabatak

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