Uşak'ta kan donduran olay! 21 köpek çöplükte ölü bulundu

Olay Şaban Köyü yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Banaz Belediyesi'ne ait katı atık tesisindeki çöplükte yaklaşık 21 telef olmuş köpek bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu bölgede farklı noktalarda parçalanmış ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yara izi olan köpeklere rastlanıldı. Telef olmuş hayvanlar savcılık talimatıyla jandarma ekipleri tarafından bölgeye gömüldü.

"BUNU YAPANLAR ALLAH'INDAN BULSUN"

Hayvansever Safiye Acar, “Olayı ihbar üzerine duyduk. Buradaki hayvansever arkadaşlarımıza ihbar geldi ‘ölümler var’ diye. Biz de geldik baktık. Burada hakikaten ölümler olmuş. Daha önceden ve yeni olmak üzere 21 tane köpek bulundu. Bunların bir tanesi alındı. İzmir’de otopsisi yapılacak ve ölümlerinin sebebi araştırılacak. Zehirleme de olabilir. Farklı şeyler de olabilir. Burası bir çöplük. Çöplükte her türlü pislik var. Bir an önce çöplüğün de temizlenmesi gerekiyor. Bunu yapanlar Allah’ından bulsun” diye konuştu.