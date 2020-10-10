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Uşak'ta kayıp olarak bildirilen çocuklar Kütahya'da bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2020 00:17 | Son Güncelleme

Uşak'ta kayıp olarak bildirilen ve iki gündür aranan 4 çocuk, Kütahya'nın Simav ilçesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.

Uşak'ta kayıp olarak bildirilen çocuklar Kütahya'da bulundu

Uşak kent merkezinde yaşayan Ahmet Yumuk (15), Yusuf Çolak (15), Ayşe (13) ve Havva Coşkun'un (14) aileleri, dün çocukları hakkında İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

Söz konusu çocukların Kütahya'nın Pazarlar ilçesi yakınlarında görüldüğü bilgisi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.
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Çocukların geceyi Pazarlar ilçesinde Ahmet Yumuk'un dedesinin evinin bodrumunda geçirdiğini belirleyen ekipler, daha sonra çocukların Simav ilçesine doğru gittiği bilgisine ulaştı.

Arama çalışmaları sonucunda çocuklar, Simav yakınlarındaki ormanlık alanda kurdukları çadırın içinde bulundu.

Çocukların ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

AA

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