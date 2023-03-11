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  4. Uşak'ta otomobille motosiklet çarpıştı: 2 kişi öldü

Uşak'ta otomobille motosiklet çarpıştı: 2 kişi öldü

11.03.2023 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ta otomobille motosiklet çarpıştı: 2 kişi öldü

Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Uşak Çevre Yolu'nda ilerleyen H.A. (53) yönetimindeki otomobil, Kayaağıl köyü yakınlarında tali yoldan çıkan sürücüsü henüz belirlenemeyen plakasız motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosikletteki Yasin Himmet Yıldız'ın (19) hayatını kaybettiği belirlendi.

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Ağır yaralı olarak kentteki bir özel hastaneye kaldırılan aynı motosikletteki Emin Ünalan (18) da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü H.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan K.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan yapılan alkol muayenesinde otomobil sürücüsünün 2,84 promil alkollü olduğu belirlendi. (AA)

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trafik kazası Uşak

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