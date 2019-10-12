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Uşak’ta KYK öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 10:58 | Son Güncelleme

Uşak’ta Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı’na tam destek geldi.

Uşak’ta Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı’na tam destek geldi. Öğrenciler Fırat’ın doğusuna yönelik terör unsurlarını yok etmek için başlatılan harekata ve Mehmetçik’e destek amaçlı dev Türk bayrağı açıp, dualar ederek başarı dileklerinde bulundu.
Uşak KYK kız ve erkek yurtlarında kalan öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine karşı güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatına ellerinde meşaleler ile dev Türk bayrağı açarak destek oldular. Saygı duruşu ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, İl Müftüsü Kazım Güzel, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç katıldı. Program Vali Kocabıyık’ın destek konuşmasını yapmasının ardından öğrencilerin İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okuduktan sonra, İl Müftüsü Güzel’in Fetih Suresi’ni okuması eşliğinde dua edilerek devam etti.
Vali Kocabıyık destek konuşmasında harekatın önemine vurgu yaparak, “Bizler kadim bir medeniyetin ve kültürün mensupları, tarihin her döneminde mazlum milletlerin hamisi olarak zalimliğin ve kötülüğün karşısında kalkan olmuş bir milletiz. İnşallah Barış Pınarı harekatı ile de sınırımızdaki PKK ve diğer terör örgütlerinin başlarını ezeceğiz. Kahraman Mehmetçiğimiz devletimizin ortaya koyduğu kararlılık ve aziz milletimizin desteği ve duasıyla başarıyla tamamlayacak ve askerlerimiz Allah’ın izniyle sağ salim evlerine döneceklerdir" diye konuştu.

Uşak’ta KYK öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Uşak’ta KYK öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Uşak’ta KYK öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Uşak’ta KYK öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Uşak’ta KYK öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Uşak’ta KYK öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Uşak’ta KYK öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Uşak’ta KYK öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Uşak’ta KYK öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Uşak’ta KYK öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Uşak’ta KYK öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Uşak’ta KYK öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Uşak’ta KYK öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı’na tam destek
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