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Uşak'ta yolcu otobüsü tıra çarptı: 16 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 05:20 | Son Güncelleme

Uşak'ta yolcu otobüsü tıra çarptı: 16 yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde park halindeki tıra arkadan arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Ankara'dan İzmir'e giden Halil Yakut'un (53) kullandığı 09 F 7726 plakalı yolcu otobüsü, Banaz ilçe merkezinde yol kenarında park halindeki 35 AKL 382 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada yolcu otobüsünde bulunan 16 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Banaz ve Uşak'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hastane Kaza OTOBÜS yaralı

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