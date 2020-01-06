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  4. Üsküdar'da haç çıkarma töreni! Buz gibi suya atladılar

Üsküdar'da haç çıkarma töreni! Buz gibi suya atladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 13:25 | Son Güncelleme

Hz. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenleniyor. O yerlerden biri de Üsküdar oldu.

Kuzguncuk'taki Rum Ortodoks Ayios Yeorgios Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayini Despot Kasianos yönetti. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Kuzguncuk İskelesi'ne yüründü.

Burada Despot Kasianos'un denize attığı haçı çıkarmak için 2 kişi soğuk havada denize atladı.

İlias Ouanis Tauandros denizden çıkardığı haçı öptü ve Despot Kasianos'a sundu. Haçı çıkarmak için denize atlayan 2 kişiye de altın haç kolye hediye etti.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenleri çevrede bulunanlarca ilgiyle izlendi.

(DHA)

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Üsküdar Haç çıkarma hz isa

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