Üsküdar'da haç çıkarma töreni! Buz gibi suya atladılar

Kuzguncuk'taki Rum Ortodoks Ayios Yeorgios Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayini Despot Kasianos yönetti. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Kuzguncuk İskelesi'ne yüründü.

Burada Despot Kasianos'un denize attığı haçı çıkarmak için 2 kişi soğuk havada denize atladı.

İlias Ouanis Tauandros denizden çıkardığı haçı öptü ve Despot Kasianos'a sundu. Haçı çıkarmak için denize atlayan 2 kişiye de altın haç kolye hediye etti.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenleri çevrede bulunanlarca ilgiyle izlendi.

(DHA)

