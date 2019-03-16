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Üsküdar'da denizde erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 05:46 | Son Güncelleme

Üsküdar Salacak Sahili'nde henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri kimlik tespiti için çalışma başlattı.

Olay, 02.30 saatlerinde Üsküdar Salacak Mahallesi Sahili’nde meydana geldi.

Gece yarısı korkunç olay!

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde sahil yolunda yürüyüş yapan bir kişi denizde üzerinde hareketsiz şekilde duran bir şahıs gördü.
Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri deniz üzerinde duran erkek şahsın cansız bedeni ile karşılaştı.
Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri cansız bedeni denizden karaya çıkartmak için çalışma başlattı.
Yaklaşık yarım saatlik kıyıya çıkartma çalışmalarının ardından olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde incelemelerde bulundu.
Şahsın orta yaşlarda ve cinsiyetinin erkek olduğu belirlenirken üzerinden kimlik çıkmadı. Polis ekipleri şahsın kimlik tespiti için çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)
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