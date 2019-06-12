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Üsküdar'da trafik kazası: 1 polis yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 13:10 | Son Güncelleme

Üsküdar'da trafik kazası: 1 polis yaralı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında, bir polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altunizade Mahallesi Kalfa Çeşme Sokak üzerinde, ismi henüz öğrenilemeyen trafik polisinin kullandığı motosiklet, Hakan G'nin kullandığı 34 TFZ 29 plakalı taksiyle çarpıştı.

Kazada yaralanan polis memuru, olay yerine gelen sağık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taksi sürücüsü Hakan G, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi' trafik kazası Üsküdar

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