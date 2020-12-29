KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Üst kolu incelten egzersiz hareketleri! Bu hareketler yağdan eser bırakmıyor

Üst kolu incelten egzersiz hareketleri! Bu hareketler yağdan eser bırakmıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 29.12.2020 09:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Üst kolu incelten egzersiz hareketleri! Bu hareketler yağdan eser bırakmıyor

Kalçalar ile birlikte hızlıca yağ depolayabileceğiniz yerlerden biri üst kollar. Kilo vermenin en zor olduğu yerlerden biri olan üst kollar için 5 egzersiz hareketi hazırladık. Hiçbir şey imkansız değil. Hadi başlayalım.

Kilo vermenin sağlıklı bir yaşam tarzı gerektirmesi yeni öğrendiğimiz bir şey değil. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, diyetinizi ve hareket alışkanlıklarınızı değiştirmezseniz, vücudunuzun hiçbir bölümü daha sıkı veya daha ince olmayacaktır. Bu nedenle, bol su içtiğinizden ve sağlıklı beslendiğinizden emin olun. Tabii, yeterli egzersiz yaptığınızdan da. Aşağıdaki egzersizlere ek olarak, üst kollarınızı inceltmek istiyorsanız yüzmek iyi bir seçenek olacaktır.

PLIOMETRİK ŞINAV

Kulağa karmaşık geliyor ama neyse ki öyle değil. Plyometrik bir şınav, ellerinizin kısa süreliğine yerden kalktığı 'normal' bir şınavdan başka bir şey değildir. Kendinizi yukarı doğru iterek, küçük bir “sıçrama” yaparsınız.

Ellerinizi uzatarak şınav pozisyonuna başlayın.
Kendinizi aşağı indirin ve tekrar yukarı itin.
Kendinizi yukarı doğru ittiğinizde, biraz ekstra güç kullanın, böylece küçük bir “sıçrama” yaparsınız.
Vücudunuzun her zaman düz durduğundan emin olun. 10 kez tekrarlayın.

TRICEPS EGZERSİZİ

Bu egzersiz için, bir sandalye, yatak veya dayanmak için başka bir sert yüzey kullanın.

Kollarınızı sandalyenin veya yatağın kenarına omuz genişliğinde koyun.
Kollarınız bükülene ve kalçalarınız yerin hemen üstüne gelene kadar yavaşça çömelme hareketi yapın.
Kendinizi tekrar yukarı itin ve bu işlemi defalarca tekrarlayın. 15 kez.

OMUZ BASKISI

Bu egzersiz, üst kollarınızın iç kısmındaki yağlardan kurtulmak için idealdir.

Her elinizde bir dambıl (veya ağırlık) tutun.
Elleriniz omuz hizasında başlayın.
Her iki kolunuzu da aynı anda başınızın üzerine getirin ve sonra tekrar aşağı indirin. 15 kez tekrarlayın.

BICEPS KIVRILMASI

Dumbbell Curl hareketi ilk ön kolun rotasyonunu kullanarak biceps kasını en çok çalıştıran hareketlerden biridir.

Avuç içleriniz birbirine bakıcak şekilde dumbbelleri tutarak ayakta durun.
Ön kollarınızı göğsünüzün hizasına kaldırın ve ardından tekrar indirin.
Dumbbelleri indirmeden önce hareketin tepe noktasında 1 saniye durun ve kol kaslarınızı kasın. 15 kez tekrarlayın.

FLY HAREKETİ

Dirsek sabit bir açıda tutulurken el ve kolun bir yay boyunca hareket ettiği bir kuvvet antrenmanı egzersizidir.

Her elinizde bir dambıl tutun.
Kollarınız vücudunuz yanında düz bir şekilde dursun.
Düz bir çizgide tamamen gerilene kadar kollarınızı yana doğru kaldırın.
Kollarınızı birkaç saniye tutun ve yavaşça tekrar aşağı indirin. 15 kez tekrar yapın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları
Şampuanın miktarı bile etkiliyormuş! Şampuanın miktarı bile etkiliyormuş!
5 Aralık'ta doğanlar hangi burç?5 Aralık'ta doğanlar hangi burç?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

Çukur'a damga vurdu! Dünyaca ünlü diziye güldüren gönderme

Çukur'a damga vurdu! Dünyaca ünlü diziye güldüren gönderme

Ünlü isim açıkladı! Mastürbasyon yapmayı tercih ederken...

Ünlü isim açıkladı! Mastürbasyon yapmayı tercih ederken...

'Vücudum iyileşti' fotoğrafı!

'Vücudum iyileşti' fotoğrafı!

Antibiyotik etkisi! Saç dökülmesini de önlüyor...

Antibiyotik etkisi! Saç dökülmesini de önlüyor...

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Vajinasının şeklini kalıba bastırdı! Saniye saniye yayınladı

Vajinasının şeklini kalıba bastırdı! Saniye saniye yayınladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dakikalar içinde kar gibi bembeyaz yapıyor

Dakikalar içinde kar gibi bembeyaz yapıyor

'Çıplak' gelinlik tartışmaya yol açtı! Balayı için sakla

'Çıplak' gelinlik tartışmaya yol açtı! Balayı için sakla

Cilt beyazlatan 3 karbonat maskesi

Cilt beyazlatan 3 karbonat maskesi

Diğer Haberler

'Kepek nasıl geçer?' sorusuna gerçekçi çözümler bulduk! Şampuanın miktarı bile...

Şampuanın miktarı bile etkiliyormuş!

Her cilt tipi için inanılmaz kolay kil maskesi tarifleri! Sürdüğünüz anda...

Kullandığınız anda etkisini gösteriyor!

Antibiyotik etkisi! Sarımsaklı şampuan evde nasıl yapılır? Saç dökülmesini de önlüyor...

Antibiyotik etkisi! Saç dökülmesini de önlüyor...

Doğru saç yıkamanın yolunu duşa girip anlattı! Binlerce kişi yanlış yapıyormuş

Duşa girip anlattı! Binlerce kişi yanlış yapıyormuş

40 yaşından önce mutlaka uygulanması gereken cilt bakımı! Bu bölgeyi ihmal etmeyin

40 yaşından önce mutlaka uygulanması gereken cilt bakımı! Bu bölgeyi ihmal etmeyin

Kadınların ortak sorunu ama çözümü çok kolay! İç uyluktaki tahrişi önlemenin yolları

Kadınların ortak sorununa müdahale ettik! Bu bölgedeki...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.