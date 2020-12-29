Üst kolu incelten egzersiz hareketleri! Bu hareketler yağdan eser bırakmıyor

Kilo vermenin sağlıklı bir yaşam tarzı gerektirmesi yeni öğrendiğimiz bir şey değil. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, diyetinizi ve hareket alışkanlıklarınızı değiştirmezseniz, vücudunuzun hiçbir bölümü daha sıkı veya daha ince olmayacaktır. Bu nedenle, bol su içtiğinizden ve sağlıklı beslendiğinizden emin olun. Tabii, yeterli egzersiz yaptığınızdan da. Aşağıdaki egzersizlere ek olarak, üst kollarınızı inceltmek istiyorsanız yüzmek iyi bir seçenek olacaktır.

PLIOMETRİK ŞINAV

Kulağa karmaşık geliyor ama neyse ki öyle değil. Plyometrik bir şınav, ellerinizin kısa süreliğine yerden kalktığı 'normal' bir şınavdan başka bir şey değildir. Kendinizi yukarı doğru iterek, küçük bir “sıçrama” yaparsınız.

Ellerinizi uzatarak şınav pozisyonuna başlayın.

Kendinizi aşağı indirin ve tekrar yukarı itin.

Kendinizi yukarı doğru ittiğinizde, biraz ekstra güç kullanın, böylece küçük bir “sıçrama” yaparsınız.

Vücudunuzun her zaman düz durduğundan emin olun. 10 kez tekrarlayın.

TRICEPS EGZERSİZİ

Bu egzersiz için, bir sandalye, yatak veya dayanmak için başka bir sert yüzey kullanın.