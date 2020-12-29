Üst kolu incelten egzersiz hareketleri! Bu hareketler yağdan eser bırakmıyor

Kilo vermenin sağlıklı bir yaşam tarzı gerektirmesi yeni öğrendiğimiz bir şey değil. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, diyetinizi ve hareket alışkanlıklarınızı değiştirmezseniz, vücudunuzun hiçbir bölümü daha sıkı veya daha ince olmayacaktır. Bu nedenle, bol su içtiğinizden ve sağlıklı beslendiğinizden emin olun. Tabii, yeterli egzersiz yaptığınızdan da. Aşağıdaki egzersizlere ek olarak, üst kollarınızı inceltmek istiyorsanız yüzmek iyi bir seçenek olacaktır.
Kulağa karmaşık geliyor ama neyse ki öyle değil. Plyometrik bir şınav, ellerinizin kısa süreliğine yerden kalktığı 'normal' bir şınavdan başka bir şey değildir. Kendinizi yukarı doğru iterek, küçük bir “sıçrama” yaparsınız.
Ellerinizi uzatarak şınav pozisyonuna başlayın.
Kendinizi aşağı indirin ve tekrar yukarı itin.
Kendinizi yukarı doğru ittiğinizde, biraz ekstra güç kullanın, böylece küçük bir “sıçrama” yaparsınız.
Vücudunuzun her zaman düz durduğundan emin olun. 10 kez tekrarlayın.
Bu egzersiz için, bir sandalye, yatak veya dayanmak için başka bir sert yüzey kullanın.
Kollarınızı sandalyenin veya yatağın kenarına omuz genişliğinde koyun.
Kollarınız bükülene ve kalçalarınız yerin hemen üstüne gelene kadar yavaşça çömelme hareketi yapın.
Kendinizi tekrar yukarı itin ve bu işlemi defalarca tekrarlayın. 15 kez.
Bu egzersiz, üst kollarınızın iç kısmındaki yağlardan kurtulmak için idealdir.
Her elinizde bir dambıl (veya ağırlık) tutun.
Elleriniz omuz hizasında başlayın.
Her iki kolunuzu da aynı anda başınızın üzerine getirin ve sonra tekrar aşağı indirin. 15 kez tekrarlayın.
Dumbbell Curl hareketi ilk ön kolun rotasyonunu kullanarak biceps kasını en çok çalıştıran hareketlerden biridir.
Avuç içleriniz birbirine bakıcak şekilde dumbbelleri tutarak ayakta durun.
Ön kollarınızı göğsünüzün hizasına kaldırın ve ardından tekrar indirin.
Dumbbelleri indirmeden önce hareketin tepe noktasında 1 saniye durun ve kol kaslarınızı kasın. 15 kez tekrarlayın.
Dirsek sabit bir açıda tutulurken el ve kolun bir yay boyunca hareket ettiği bir kuvvet antrenmanı egzersizidir.
Her elinizde bir dambıl tutun.
Kollarınız vücudunuz yanında düz bir şekilde dursun.
Düz bir çizgide tamamen gerilene kadar kollarınızı yana doğru kaldırın.
Kollarınızı birkaç saniye tutun ve yavaşça tekrar aşağı indirin. 15 kez tekrar yapın.
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