Usta aktör Colin Firth'den şaşırtan hamle: Zombi komedisinde rol alacak

Colin Firth, korku-komedi türündeki anime serisi Zombie Brother’ın New York Will Eat You Alive isimli canlı aksiyon uyarlamasında rol alacak.

The King’s Speech’ten Kingsman: The Secret Service’a rol aldığı filmlere karizması ve oyuncuğuyla damga vuran Colin Firth’lü ew York Will Eat You Alive şimdiden hayranlarını heyecanlandırdı.

Isn’t It Romantic ve The Final Girls gibi yapımlarıyla bilinen Todd Strauss-Schulson tarafından yönetilecek uyarlamanın senaryosunu da Alex Rubens, Dan Gregor ve Doug Mand kaleme alıyor.

Uyarlamada, zombi saldırısında hayatta kalan Bai, en yakın arkadaşı Fatty, sevgilisi Beck ve bir grup New Yorklunun şehirde ilerledikçe salgının kaynağını keşfetme ve dünyayı kurtarma görevini üstlenme hikâyesini izleyeceğiz. Colin Firth’ün hangi karakteri canlandıracağını henüz belirsizliğini koruyor.

COLİN FİRTH PROJELERİ

Colin Firth’ü yakın gelecekte birkaç filmde birden izleyeceğiz. Firth, 20 Kasım’da İngiltere’de gösterime girecek Harry Macqueen imzalı dram filmi Supernova’da rol alıyor. Film, demans hastalığına yakalanan partneriyle aile ve arkadaşlarını ziyaret etmek üzere çıktığı seyahati konu ediyor.

Oyuncunun 2021 projeleri arasında ise 1. Dünya Savaşı sonrası İngiltere’sinde geçen Mothering Sunday var. Bu filmde Olivia Colman ve Odessa Young ile beraber rol alacak.

Sonrasında da kendisini Ben Macintyre’ın aynı isimli kitabından beyazperdeye uyarlanan 2. Dünya Savaşı temalı Operation Mincemeat’te izleyeceğiz.