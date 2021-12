Usta oyuncu Daniel Craig, James Bond itirafıyla şaşırttı’ “Filmler telefonda iyi görünmüyor”

James Bond serisinin beşinci halkası olan Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die) filminde ikonik karaktere son kez hayat veren Daniel Craig, filmin cep telefonlarından izlenmemesi gerektiğini söyledi. Dijital dizi platformlarının bazı filmler için uygun olmadığını dile getiren Craig, James Bond efsanesinin sinema salonlarında devam etmesi gerektiğini söyledi. The Sun’a yaptığı açıklamada Craig, “Yaşanan en büyük şeylerden biri bu filmi sinemada kabul ettirmiş olmak. Bond filmlerinin olması gereken yer orası” dedi.

“SİNEMANIN AYAKTA KALMA ŞANSI VAR”

Sinema kültürünün aileler için önemli bir yere sahip olduğunu belirten Craig, “Telefonda pek iyi görünmüyorlar. Imax ekranında harkika görünüyorlar. 9 metrelik ekranda harika görünüyorlar. Sinemaya gitmek aslında bir noktada aile etkinliğidir. Aileyi dışarı çıkartır. Böyle etkinlik filmleri olduğu sürece sinemanın ayakta kalma şansı var” diye konuştu.