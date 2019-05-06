Usta ramazan davulcusu görevi oğluna devretti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 40 yıldır davulculuk yapan Rasim Kaya, ramazanın ilk gününde son kez davul çalarak görevini oğlu Azat Kaya'ya devretti.

İlçenin 9 mahallesinde 4 davulcu, ramazan boyunca vatandaşları sahura kaldıracak. İlçenin usta davulcusu Rasim Kaya (60), oğlu Azat Kaya ile birlikte sahur öncesinde davulların bakımını ses kontrolünü tamamladıktan sonra sahur saatini bekledi.

Sarıkamış'ta 40 yıldan fazla davulculuk yapan Rasim Kaya da ramazanın ilk gününde son kez davul çalarak vatandaşları sahura kaldırdı.

Oğul Azat Kaya, emektar babasının elini öperek boynuna astığı davulla İstiklal Mahallesi'nden başlayarak vatandaşları sahura kaldırdı.

Davulcu Rasim Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, bütün İslam aleminin ramazanını kutladığını söyledi.

Uzun yıllardır ramazan ayında davulla vatandaşları sahura kaldırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kaya, "Ramazanın ilk gecesinde oğlumla birlikte sahur davuluna çıktık. 40 yıldan fazla ramazan davulunu çalıyorum. Rahmetle andığım ustalarımla beraber çaldık. Benim de birçok öğrencilerim oldu. Şimdi artık jübilemi yapıyorum diyebilirim. Oğlum da yetişti, şimdi oğluma bu görevi devrediyorum. Ramazan davulculuğunu, bu geleneği devam ettirecek inşallah." diye konuştu.

Azat Kaya da babasından öğrendiği davul çalmayı 5 yaşından beri sürdürdüğünü belirterek, "İnşallah babamdan aldığım bu görevi yaşlanana kadar devam ettireceğim." dedi.

