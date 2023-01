Usta şeflerin yemeklerinizin lezzetini katlayacak 10 gizli malzemesi

Yemek pişirmek bir tutku olarak görülüyor. Özellikle pişirilen yemeklere alınan övgüler tüm günü güzelleştirebiliyor. Birçok kişi yemek tariflerini isteyenlere eksik tarif veriyor. Tariflerinde kullandıkları gizli malzemeleri paylaşmıyor. Oysaki yemeğin lezzetini sağlayan en önemli etkenin o gizli malzemeler olduğu biliniyor.

YEMEĞİ DAHA LEZZETLİ YAPACAK GİZLİ MALZEMELER

TARÇIN

"Sır nedir?" sorabilirsiniz. Tarçının hamur işlerinde kesinlikle gerekli olduğunu herkes bilir ve onsuz neredeyse hiçbir çörek veya kek tamamlanmış sayılmaz. Ancak tarçın sadece tatlı yemeklere eklenemez: Et ve kümes hayvanlarına da lezzetli bir tat katacaktır.

"Kıyma veya herhangi bir kırmızı ete tarçın ekleyin. Sadece bir çizgi ve özellikle fırında veya tavada kızartıyorsanız, pek çok başka lezzeti öne çıkarır."

ESMER ŞEKER

Tarçın gibi bu malzeme de sadece unlu mamullerde ve tatlılarda kullanılmaz. Soslara ve hatta pastırmaya doğru tatlı dokunuşu katar . Fırında harika bir et pişirmek veya kavrulmuş sebzeleri sırlamak için kullanılabilir.

"Tuzlu bir tabakta biraz kahverengi şeker, akşam yemeği misafirlerini çıldırtacak. "

"Her zaman tariflerim için bana yalvaran insanlar oluyor çünkü yahniler, çorbalar, makarnalar, et suyu vb. gibi lezzetleri bu kadar artıran şeyin tam olarak ne olduğunu bilmek istiyorlar. Cevap her zaman şekerdir, onlara bunu söylemem !"

BALIK SOSU

Şaşırtıcı bir şekilde, balık sosunun balık gibi tadı yok. Her türlü yemekte, kızartmalarda marine olarak kullanılabilir, çorbalara ve kızartmalara katılabilir, salatalara çeşni katabilirsiniz. Balık sosu, yiyeceğe derinlik ve umami aroması katar .

"Deniz ürünlerine karşı yoğun bir nefretim var. Bununla birlikte kilerimde 3 çeşit balık sosu var çünkü sihrin nasıl çalıştığını anlamayabilirim ama sihir işe yarıyor."

Yağlar, harika yemek pişirmek için gerekli olan ana unsurlardan biridi . Yemeklere lezzet ve zenginlik katarlar. Ve tereyağı bu yağ kaynağı olabilir. Uzmanlara göre tereyağı ile yemek pişirmekte yanlış bir şey yok.

"Biftekleri kızartırken tavaya bir dilim tereyağı atın. Nefis!"

LİMON SUYU

Yemek pişirirken limon suyunu çok sık kullanma eğiliminde değiliz. Örneğin kızarmış balığın üzerine biraz sıkıyoruz ama o kadar. Ancak limon da tuz kadar önemlidir. Tanıdık bir yemeğin lezzetini ortaya çıkarır. Ayrıca, limon suyu yiyecekleri daha az yağlı ve ağır yapar.

"Kelimenin tam anlamıyla yaptığım her şeye koydum. Her şeye limon tadı vereceğini düşünebilirsiniz, ama öyle değil. Asit, pişirdiğiniz her şeyin lezzetini ortaya çıkarır. Tuz kadar önemlidir."

"İnsanlar en iyi patates püresini benim yaptığımı söylediler. Limon suyu sıktığımı bilmiyorlar."

FÜME KIRMIZI BİBER

Bu baharat, tatlı kırmızı biberin bir akrabasıdır, ancak lezzetli bir dumanlı tada sahiptir. Kelimenin tam anlamıyla her şeye ekleyebilirsiniz : et, patates, hatta çırpılmış yumurta - tabii ki tütsülenmiş tadı seviyorsanız. Ancak daha önce kullanmadıysanız, sadece birkaç tutamla başlayın.

"Sandviçler ve hamburgerler için "dumanlı mayonez" elde etmek için mayonez ile karıştırın."

SUSAM YAĞI

Susam yağı besin açısından zengindir. Ama her şeyden önce, alışılmadık tadıyla ünlüdür. Bu ürün, herhangi bir yemeğe Asya tarzı notlar ekleyebilir. Güçlü bir aroması ve tadı vardır.

"Susam yağı, soslara süper lezzetli bir katkıdır."

"Bir salata tabağını da gerçekten canlandıracak."

REZENE

Rezenenin anason tadını herkes sevmez. Ancak , örneğin deniz ürünleri gibi rezene ile tadı çok daha iyi olan bazı yiyecekler vardır.

"İçinde domates olan her şeye rezene ekliyorum (taze veya tohum). Tatlar birlikte çok iyi çalışıyor."

Gerçek akçaağaç şurubu sağlığınız için iyidir . Antioksidanlar açısından zengindir ve sindirimi kolaydır - diğer tatlandırıcılardan daha kolaydır. Akçaağaç şuruplu pankek adını duymuş olabilirsiniz ancak bu ürün çok daha fazla yönlüdür ve et ve sebze yemeklerinde güvenle kullanılabilir.

ARPACIK SOĞAN

Arpacık soğanı, normal soğandan daha hafif ve daha hassas bir tada sahiptir, bu nedenle, keskin bir soğan tadı ve aroması hayranı olmasanız bile, onları çiğ olarak salatalara güvenle ekleyebilirsiniz. Normal soğanlarla aynı şekilde marine edilebilir, karamelize edilebilir ve kızartılabilirler.

" Her şey arpacık yumurta ile gerçekten iyi eşleşir."