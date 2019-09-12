Utanmayın, mutlaka doktora danışın! Bakın vajinadaki karıncalanmalar ne anlama geliyor?

Kadınların en sık karşılaştığı problemlerden biri de vajinal olanlardır. Vajinal problemler söz konusu olduğunda ise doktora başvurmak genellikle kabus olur.

NORMALDEN FARKLI BİR DURUM YAŞANIYORSA...

Ancak her kadın vajina sağlığına önem vermeli. Sağlıklı bir vajina, asit ve bakterilere karşı savaşmaya yardımcı olan ve pH dengesini koruyan faydalı bakteriler barındırır. Ufak miktarda bir akıntı da sağlıklı vajinaya işaret eder. Normal şartların bozulması farklı hastalıklara ve enfeksiyonlara neden olur.

MUTLAKA JİNEKOLOĞUNUZA GÖRÜNÜN

Vajinada görülen karıncalanma hissinin olası nedenlerini öğrenmeden önce, vajinanızda yeni bir topak, şişlik, rahatsızlık, kaşıntı, renk ve boyut değişiklği varsa mutlaka jinekoloğunuza görünmelisiniz.

Vajinadaki karıncalanma hissinin olası sebeplerini okuyun ve karşılaşılabilecek problemler karşısında bilinçli olun. Bugün sizin için vajinadaki karıncalanma nedenlerini bir araya getirdik.

