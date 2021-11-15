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Mutfaktan temizliğe: Ütünün farklı kullanım alanları

15.11.2021 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazen oldukça sıradan ve basit eşyalarla bile amacının dışında ve birbirinden farklı işler yapılabilir. Bu sürprizli eşyalardan birisi de ütü. Ütüyü mutfaktan temizliğe hatta dekorasyona kadar oldukça farklı alanlarda kullanmanız mümkün. Peki bunu nasıl yapacaksınız? İşte ütüyü farklı işler için nasıl kullanabileceğinizi gösteren detaylar...

Mutfaktan temizliğe: Ütünün farklı kullanım alanları

Bazen evde pratik çözümler bulmanızı gerektiren acil durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sık kullanılan bir eşya bozulduğunda tamirden gelene kadar onun yerini tutabilecek başka ürünler bulmanız gerekebilir. Peki ütünün de çoğu alanda sizi kurtarabileceğini biliyor muydunuz? Ütüyü ütü yapmak dışında nerelerde kullanabileceğinizi gelin, beraber görelim.

ÜTÜ TOST

  • Ütünün belki de en farklı kullanım alanı, mutfak. Yanlış duymadınız! Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen ütü tost, büyük yiyecek zincirlerinde bile kendine yer bulmaya başladı.

  • Hazırlanan tostun üzerini folyo yardımıyla kapatıp ütüyle bastırarak ütü tostunuzu kolayca hazırlayabilirsiniz. Bu yöntem özellikle öğrenci evlerinde büyük bir kurtarıcı olabilir!

ÜTÜ İLE TİŞÖRT BASKISI

  • Ütünün kullanılabileceği alanları bitmiyor, tasarım da buna dahil! Ayrıca çocuklarla da yapılabilecek eğlenceli bir etkinlik.

  • Sade tişörtlerinizin üzerine ütü ile yapılan baskılar sayesinde tişörtlerinizi şenlendirebilirsiniz.

  • Her baskı için ufak farklılıklara dikkat etmek gerekse de uygulaması da oldukça basit.

  • Bir bez yardımıyla baskıyı ütülemek desenin kolayca tişörte geçmesini sağlıyor.

YAPIŞMIŞ SAKIZLARI ÇIKARMA

  • Ütü, can sıkıcı ve yorucu bazı işler için de kurtarıcı görevi üstleniyor.

  • Kıyafetlerinize yapışmış sakızların üzerine karton koyun, ardından ıslak bir bezi de kartonun üzerine yerleştirin.

  • Ütünüzü çok sıcak olmayacak şekilde kartonun ve bezin üzerine bastırın.

  • Sabırla devam ettiğinizde sakızın kumaştan ayrılıp kartona yapıştığını göreceksiniz.

LAMİNASYON

  • Laminasyon, başta kimlikler ve uzun süre saklanmak istenen evraklar olmak üzere pek çok şeyde kullanılıyor. Laminasyon aleti olmayanlar ya da kullanmak istemeyenler için de ütü devreye giriyor.

  • 2 laminat plastik tabaka arasına bir kağıt parçası yerleştirin.

  • Üzerine de bir parça bez koyun ve ütüleyin.

  • Unutmayın, ütüde su bulunmamalı ve sıcaklık çok yüksek seviyede olmamalı.

AHŞAP GÖÇÜKLERİ DÜZELTME

  • Ahşap eşyalarınızın içeri göçmüş yaralı kısımlarını da ütü kullanarak düzeltebilirsiniz.

  • Tek ihtiyacınız olan su, ıslak bir bez ve ütü!

  • Göçük kısmını iyice ıslattıktan sonra nemli bezi zemine koyarak yavaşça ütüleyin.

  • Göçük kapanana kadar bu işleme devam edin.

  • Sabır gerektirse de tamirata göndermekten çok daha kolay ve masrafsız!
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