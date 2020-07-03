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Ütünüzün ömrü uzayacak! İlk defa duyacağınız bu temizlik yöntemleriyle...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ütülerin düzenli olarak temizlenmemesi, zamanla leke bırakmaya başlamasına, buharının ilk günkü gibi yoğun olmamasına, yeterince ısınamamasına sebep olabilir. Bu da, ütüden aldığınız verimi düşürür ve uzun süre uğraşsanız da kıyafetlerinizin jilet gibi görünmesini engelleyebilir. Ancak bu sorunu tavsiyelerimizi uygulayarak hızlıca çözebilirsiniz!

Ütünüzün ömrü uzayacak! İlk defa duyacağınız bu temizlik yöntemleriyle...

Ütü temizlemek, nispeten kolay sayılır. Düzenli olarak gerekli hijyeni sağlarsanız uzun süre problem yaşamaz ve ütünüzden istediğiniz verimi alabilirsiniz.

KARBONAT İŞE YARAYABİLİR

2 yemek kaşığı karbonat ve 1 yemek kaşığı suyu karıştırın. Ütüdeki kirecin sebebi içine koyduğunuz su olabilir. Bu sebeple karışımı hazırlarken filtrelenmiş su kullanmanız daha iyi sonuç verir. Karışımınız, ne çok yoğun ne de çok sıvı olmalıdır. Karbonatlı suyu soğuk ütünüzün tabanına tamamen yayın. İsterseniz sadece çıkarmak istediğiniz lekenin bulunduğu kısma da sürebilirsiniz. Ütünüz çok kirliyse karışımı biraz bekletin. Daha sonra temiz bir bezi ıslatın ve karışımı ütünün yüzeyinden nazikçe silin.

KULAK TEMİZLEME ÇUBUĞU KULLANIN

Eğer ütünüzün buhar özelliğinden istediğiniz kadar faydalanamıyorsanız buhar delikleriniz tıkanmış olabilir. Bu delikleri temizlemek için, bir kulak temizleme çubuğu alın. Çubuğun pamuk kısmını temiz bir suyla ıslatın. Deliklere çok baskı uygulamadan çevirerek temizleyin. Çubuklar temiz çıkana kadar arada değiştirerek temizliği bitirin. Buhar miktarının arttığını göreceksiniz.

SU HAZNESİNİ DAMITILMIŞ SUYLA DOLDURUN

Ütüler kireçli suyu sevmez. Bu yüzden ütünüzün su haznesini doldururken arıtılmış-filtrelenmiş sular kullanın. İsterseniz koyduğunuz suyun 1/4 ölçüsünde sirkeyi de temiz suyunuza karıştırabilirsiniz.

LİMON TUZU İYİ BİR YARDIMCI

Su haznenize koyacağınız filtrelenmiş suya limon tuzu koyun ve kaynatın. Ütüyü çalıştırıp kirlenmesini sorun etmeyeceğiniz bir bezi kısa bir süre ütüleyin. Daha sonra haznedeki suyu dökün. Bu yöntem ütü içerisindeki kirecin sökülmesine yardımcı olacaktır. Aynı işlemi sirke ile de deneyebilirsiniz.

TUZ İLE SİRKEYİ DENEYİN

1/3 ölçü tuz ile 2/3 ölçü sirkeyi bir tencereye alın. Tuz eriyene kadar karıştırarak ısıtın. Kaynamasına izin vermeyin. Ocaktan aldıktan sonra biraz ılınması için bekleyin. Ilındıktan sonra temiz bir bez veya fırçayı karışıma batırın. Daha sonra ütünün yüzeyini ovalayın. Temizlendiğinden emin olduktan sonra temiz bir bez ve beyaz sirke ile temizleyin.

DİŞ MACUNU KULLANIN

Ütü tabanındaki sorunlu yerlere diş macunu sürün ve temiz bir bez ile ovalayarak temizleyin. Daha sonra ütünün buharını aktifleştirip bir bezi 4-5 dakika boyunca ütüleyin. Aynı işlemi 1 yemek kaşığı diş macunu, 2 yemek kaşığı karbonat ve 3 yemek kaşığı sirkeyi karıştırarak da deneyebilirsiniz. İşe yarayacaktır.

ÜST YÜZEYİ DE TEMİZLEYİN

Üst yüzey için çok çaba harcamanıza gerek yok. Temiz bir bezi ıslatarak silmeniz yeterli olacaktır. Cihaz elektrikli olduğundan çok fazla ıslatmadığınıza emin olun.

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