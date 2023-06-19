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Üvey Anne'nin Mete'si Hakan Eratik kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hakan Eratik ve Yeşim Salkım ne zaman boşandı?

19.06.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Eratik Üvey Anne dizisinde Mete Sönmez karakterine hayat veriyor. Kutsi ve Hazal Filiz Küçükköse'nin başrolü paylaştığı dizi için geri sayım sürerken ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gerçek bir hikâyeden uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor. Peki, Üvey Anne'nin Mete'si Hakan Eratik kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakan Eratik ve Yeşim Salkım ne zaman boşandı?

Üvey Anne'nin Mete'si Hakan Eratik kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hakan Eratik ve Yeşim Salkım ne zaman boşandı?

Hakan Eratik, ATV'de ekrana gelecek olan Üvey Anne dizisi nedeniyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Alışılagelmiş yaz dizilerinden farklı bir konsepti olduğu vurgulanan dizide bir babanın çocuklarına olan bağlılığı anlatılacak. Hakan Eratik vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Üvey Anne'nin Mete'si Hakan Eratik hakkında merak edilenler...

HAKAN ERATİK KİMDİR?

Hakan Eratik, 7 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Hakan Eratik lise sonrası üniversiteye yerleşmiş olsa da oyunculuk konusunda karar verdiği için eğitimini bırakmıştır.

Oyunculuğa başlamadan önce 1996-2002 yılları arasında sunuculuk ve program yapımcılığı yapmıştır.

Hakan Eratik, bir dönem mankenlik ve fotomodellik ile uğraşmıştır.

Hakan Eratik takvimler 2005'i gösterdiğinde Kanal D'de yayınlanan "Ödünç Hayat" dizisinde “Tolga” karakterine hayat vermiştir.

Ünlü isim, 2006 yılında Star TV'de yayınlanan Sırça Köşk dizisinde "Aziz Derman", 2007 yılında Star TV'de yayınlanan Geniş Zamanlar adlı dizide “Ahmet”, yine aynı yıl atv'de yayınlanan Sessiz Gemiler adlı dizide “Talat” karakterini canlandırdı.

2016-2018 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Kalbimdeki Deniz adlı dizide “Alihan Öztuna” karakterini canlandıran Hakan Eratik, 2021'de ise Exxen platformunda yayınlanan Olağan Şüpheliler dizisiyle ekran karşısına geçti.

ÜVEY ANNE'NİN METE'Sİ HAKAN ERATİK VE YEŞİM SALKIM NE ZAMAN BOŞANDI?

Hakan Eratik 2009 yılında Yeşim Salkım ile evlenmiştir.

Hakan Eratik ve Yeşim Salkım'ın kızı Ada 9 Nisan 2011 tarihinde dünyaya geldi. Çift, 2015'te boşandı.

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