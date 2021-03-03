Oyuncu kadrosunda; Buğra Gürsoy, Mehmet Özgür, Hatice Şendil, Gürkan Uygun gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin son bölümü yayınlandı. TRT 1 ekranlarında Pazartesi günleri izleyiciler tarafından ilgi ile takip edilen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 23'üncü bölümünü kaçıranlar dizinin detayları hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Dizinin bölümünü tekrar izlemek isteyenler arama motorlarında "Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle!" sorgusunu sıklıkla aratıyor. İşte, dizinin 23'üncü bölümünden dikkat çeken detaylar!

Uyanış Büyük Selçuklu 23'üncü bölüm!

Geçen bölümde Melikşah, Kılıçarslan’ın Anadolu’ya gittiği yönünde asılsız bir duyuru yaparak, Markus’u öldürerek Tapar’ın intikamını almıştı. Markus’un ölümünün ardından kutsal mızrak ise Selçuklu’nun eline geçti. İzakyos Hristiyanların kutal değeri olan mızrağı Melikşah’tan geri almak ister.

Melikşah’ın ise kutsal mızrağı ele geçirmesi İslam dünyasındaki itibarını artırmıştır. Melikşah’ın yükselen saygınlığından rahatsızlık duyan Sabbah ise bir plan kurmaktadır. Melikşah ile uzlaşamayan Tekiş de onu tahttan indirmek için her yolu denemektedir. Peki, Melikşah tahttan indirilebilecek midir?



