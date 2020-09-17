Uygulayan kadınlar asla söylemiyor! Kusursuz cildin 8 sırrı...

4-2-4 YÖNTEMİNİ KULLANIN

"4-2-4" yöntemi: Yüzdeki cilde 4 dakika hidrofilik yağ uygulamak ve ardından arındırıcı krem kullanarak 2 dakika. Bu yapıldıktan sonra, cildi suyla durulayarak 4 dakika daha geçirin. Bu tür bir temizlik işlemi 2 aşamalı temizlik olarak bilinir.

KONJAC SÜNGER KULLANIN

Cildinizi çok dikkatli bir şekilde temizlemek için özel bir konjak süngeri kullanabilirsiniz bu, konjak bitkisinin köklerinden üretilmiş bir süngerdir. Kullanmadan önce yumuşatmak için birkaç dakika ılık suda bekletin. Sonra hafifçe sıkın ve alından başlayıp çeneye doğru hareket ederek yüzünüzü dairesel hareketlerle temizleyin.

YÜZÜNÜZÜ ULTRAVİYOLE IŞIĞIN ETKİLERİNDEN KORUYUN

Güneş gözlüklerinizi ve şemsiyelerinizi alın! Bu, cildinizi bulutlu bir günde bile bizi etkileyebilecek Güneş ışınlarına karşı korumanın etkili bir yoludur. Dışarı çıktığınızda mutlaka güneş koruyucu kreminizi sürmeniz gerektiğini unutmayın.

PİRİNÇ SUYU KULLANIN

Yüzyıllar boyunca cildin ve saçın güzelliğini arttırmak için pirinç suyu kullanıldı. Yüzünüzü düzenli olarak pirinç suyuyla yıkamak cildinizi yumuşak ve esnek hale getirecek, rengini ve tonunu iyileştirecektir. Bu mucizevi madde ayrıca saçınızın durumunu iyileştirmek için de kullanılabilir, şampuanı yıkarken iyi bir durulayıcı görevi görebilir.