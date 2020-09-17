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Uygulayan kadınlar asla söylemiyor! Kusursuz cildin 8 sırrı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilde sahip olmak sadece doğru uygulanan metodlar ve doğru bir rutinle ilgilidir. Bu rutini uygulayan ve pürüzsüz bir cilde sahip olan kadınların 8 güzellik sırrını sizinle paylaşıyoruz.

Uygulayan kadınlar asla söylemiyor! Kusursuz cildin 8 sırrı

Uygulayan kadınlar asla söylemiyor! Kusursuz cildin 8 sırrı...

4-2-4 YÖNTEMİNİ KULLANIN

"4-2-4" yöntemi: Yüzdeki cilde 4 dakika hidrofilik yağ uygulamak ve ardından arındırıcı krem kullanarak 2 dakika. Bu yapıldıktan sonra, cildi suyla durulayarak 4 dakika daha geçirin. Bu tür bir temizlik işlemi 2 aşamalı temizlik olarak bilinir.

KONJAC SÜNGER KULLANIN

Cildinizi çok dikkatli bir şekilde temizlemek için özel bir konjak süngeri kullanabilirsiniz bu, konjak bitkisinin köklerinden üretilmiş bir süngerdir. Kullanmadan önce yumuşatmak için birkaç dakika ılık suda bekletin. Sonra hafifçe sıkın ve alından başlayıp çeneye doğru hareket ederek yüzünüzü dairesel hareketlerle temizleyin.

YÜZÜNÜZÜ ULTRAVİYOLE IŞIĞIN ETKİLERİNDEN KORUYUN

Güneş gözlüklerinizi ve şemsiyelerinizi alın! Bu, cildinizi bulutlu bir günde bile bizi etkileyebilecek Güneş ışınlarına karşı korumanın etkili bir yoludur. Dışarı çıktığınızda mutlaka güneş koruyucu kreminizi sürmeniz gerektiğini unutmayın.

PİRİNÇ SUYU KULLANIN

Yüzyıllar boyunca cildin ve saçın güzelliğini arttırmak için pirinç suyu kullanıldı. Yüzünüzü düzenli olarak pirinç suyuyla yıkamak cildinizi yumuşak ve esnek hale getirecek, rengini ve tonunu iyileştirecektir. Bu mucizevi madde ayrıca saçınızın durumunu iyileştirmek için de kullanılabilir, şampuanı yıkarken iyi bir durulayıcı görevi görebilir.

NANE VE YEŞİL ÇAY KULLANIN

Nane ve yeşil çay cildinizin bakımında önemli unsurlardır. Bu ürünler çeşitli yüz maskelerinde, yaşlanma önleyici kremlerde, emülsiyonlarda, yağlarda ve infüzyonlarda bulunur. Düzenli olarak nane ve çay kullanmak cildinizi çok daha sağlıklı hale getirecek ve parlamasına yardımcı olacaktır.

ÜRÜNLERİ YÜZE UYGULAMADAN ÖNCE KÖPÜKLÜ HALE GETİRİN

Erkekler ve kadınlar kozmetik ürünlerini doğrudan cildine sürmekten kaçınmalıdır. Bunun yerine, onları cilde kan akışını güçlendirmeye yardımcı olan ve ardından onarıcı süreçleri güçlendiren ve gençleşmeye yardımcı olan hafif dokunuşlarla uygulamalıdırlar. Ürünleri köpük haline de getirebilirsiniz.

KUSURSUZ BİR CİLT ELDE EDİN

En iyi sonuçları almak için cildinizi fırçalamanız ve cilt beyazlatma maskesi uygulamanız gerekecektir. 1/2 çay kaşığı şeker ve 1 çay kaşığı sandal ağacı tozu alın. İyice karıştırın. Ovmak için yarım dilim domates lazım. Bu domates ve şekerli sandal ağacı karışımı ile cildinizi 5-10 dakika nazikçe fırçalayın. Suyu düzgün bir şekilde uygulamak için domatesi sıkın. Ovmadan sonra cildinizi normal suyla yıkayın.
Cilt beyazlatma maskesinin hazırlanması için bir patates rendeleyin. Şimdi bir süzgeç alın ve suyunu çıkarın. Bir kaseye 2 tatlı kaşığı pirinç unu dökün ve 1 tatlı kaşığı bal, 4 tatlı kaşığı patates suyu ve 3 tatlı kaşığı limon suyu ekleyin. İyice karıştırın. Cildinize kalın bir tabaka maske uygulayın ve 30-40 dakika bekletin. Ardından 2-5 dakika nazikçe masaj yapın. Ilık suyla yıkayın.

YAĞ KULLANIN

Sadece yüzünüzde değil! Organik yağları (hindistancevizi yağı, avokado yağı ve hatta zeytinyağı) vücudunuzun çeşitli bölgeleri ve farklı etkiler için kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı cildinizi besleyecek ve zeytinyağı cildinize zarar vermeden kusursuz bir bronzluk sağlayacaktır.

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