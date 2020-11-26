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  4. Uygur Türkü’nü vuran zanlının yakalanma anı kamerada

Uygur Türkü’nü vuran zanlının yakalanma anı kamerada

26.11.2020 17:09 | Son Güncelleme:
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Avcılar’da 2 Kasım’da Uygur Türkü Yusufujıang Aimatijiang’ı vuran 2 şüpheli yakalandı.

Avcılar’da 2 Kasım’da Uygur Türkü Yusufujıang Aimatijiang’ı vuran 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin yakalanma anı polis kamerasına yansırken saldırıya uğrayan Aimatijiang’ın Doğu Türkistan’da yaşananlarla ilgili olarak 2 yıl önce bazı televizyon kanallarına demeç verdiği öğrenildi.
Avcılar Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi önünde 2 Kasım’da Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türkü Yusufujıang Aimatijiang’ın silahlı saldırıya uğramasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Halen yoğun bakımda olan ve hayati tehlikesi süren Aimatijiang’ı vuran zanlılardan tekinin yakalanma anı polis kameralarında yansıdı.
Küçükçekmece Cennet Mahallesinde 11 Kasım tarihinde yapılan operasyonda şüpheli Aliyev T. kıskıvrak yakalandı. O anlar polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken şüphelilerden Ömer I. ise 20 Kasım tarihinde polis karakoluna gelerek teslim oldu. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan saldırıya uğrayan Yusufujıang Aimatijiang’ın Doğu Türkistan’da yaşananlarla ilgili olarak 2 yıl önce bazı televizyon kanallarına demeç verdiği öğrenildi.

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