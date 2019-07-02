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"Uygurların Somut Olayan Kültürel Mirası Kazakistan Örneği" tanıtım toplantısı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 17:55 | Son Güncelleme

Ankara’da "Uygurların Somut Olmayan Kültürel Mirası Kazakistan Örneği" tanıtım toplantısı düzenlendi.Kazakistan özelinde, Uygur miraslarının tanıtımını incelemek üzere Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından hazırlanan, "Uygurların Somut Olmayan Kültürel Mirası Kazakistan Örneği" başlıklı çalışma tanıtıldı.Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, yapılan çalışmanın Kazakistan’da yaşayan Uygurlar hakkında önemli bilgiler verdiğini belirterek, “Bilindiği üzere Kazakistan çalkantılı ve kimi zaman trajik tarihi olayların sonucunda 130 farklı etnik grubun vatanı haline gelmiştir.

Ankara’da "Uygurların Somut Olmayan Kültürel Mirası Kazakistan Örneği" tanıtım toplantısı düzenlendi.
Kazakistan özelinde, Uygur miraslarının tanıtımını incelemek üzere Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından hazırlanan, "Uygurların Somut Olmayan Kültürel Mirası Kazakistan Örneği" başlıklı çalışma tanıtıldı.
Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, yapılan çalışmanın Kazakistan’da yaşayan Uygurlar hakkında önemli bilgiler verdiğini belirterek, “Bilindiği üzere Kazakistan çalkantılı ve kimi zaman trajik tarihi olayların sonucunda 130 farklı etnik grubun vatanı haline gelmiştir. Kazak halkı tüm zorluklara rağmen Kırım Tatarlarından Korelilere, Ahıska Türklerinden Almanlara kadar birçok farklı halka kucağını açarak insanlık ve misafirperverlik örneği göstermiştir” şeklinde konuştu.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, büyük bir medeniyetin sahibi olduğumuzu ve gönül coğrafyası tabirinin önemini belirterek, “Türkiye dış politikasında hem coğrafi konum itibari ile hem tarihi ve kültürel birikimi itibari ile yüzünü tek bir tarafa dönmüyor, dönemiyor. Dönmek istese bile diğer mücbir sebepler adeta arkasından sürekli çekiyor. Batıya yüzünü dönmek istese doğu çekiyor, doğuya dönmek istese batı çekiyor. Böyle büyük bir yükü kaldırmakla yükümlü bir ülkenin de kurumları buna göre şekillenmek durumunda. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da böyle bir vizyon sonucu ortaya çıkmış bir kurum. YTB olarak soydaş ve akraba coğrafyamız olan Türk dünyasına yönelik çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bugünkü kıymetli program da bu çalışmaların bir ürünü” ifadelerini kullandı.
Ayrıca tanıtım toplantısında, saha çalışmalarından kareler bulunan fotoğraf sergisi ve Kazakistan yöresel kıyafetlerinin bulunduğu bir tanıtım köşesi de yer aldı. Bunun yanı sıra Kazakistan saha çalışmaları sonucu hazırlanan Kazakistan Uygurları isimli belgeselin gösterimi gerçekleşti. Belgeselde Kazakistan’daki Uygurların yaşam ve kültürel adetleri ile ilgili görüntüler yer aldı.
Etkinliğe, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Öger, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy katıldı.

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