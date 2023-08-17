KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. YAŞAM
    4. Uyku problemi yaşıyorsanız dikkat: Deliksiz uykunun sırrı paylaşıldı! Yataklarınıza uygulayın

    Uyku problemi yaşıyorsanız dikkat: Deliksiz uykunun sırrı paylaşıldı! Yataklarınıza uygulayın

    17.08.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Uyku, günlük yaşantımızın en önemli parçalarından biri. Düzensiz uyku beraberinde stres, cilt bozuklukları ve baş ağrısı gibi problemlere yol açabiliyor. Deliksiz ve tertemiz uykunun hilesi paylaşıldı. Yatağınıza uygulayacağınız tek malzemeli yöntem ile rahat uykunun keyfini çıkarın.

    Yataklarda biriken görünmeyen bakteriler ve mikroplar sağlığımızı tehdit ederken uykuya dalmamızı zorlaştırıyor. Fark ettiyseniz çarşaflar değiştirildiğinde çok daha çabuk uyunuyor. Bunun nedeni temizlik hissiyatı olabilir. Aynı his ile bebek gibi uyumak istiyorsanız bu uyku hilesini deneyebilirsiniz.

    TEK İHTİYACINIZ BEBEK PUDRASI

    TikTok hesabında sık sık temizlik hileleri paylaşan Amanda, viral olan yeni temizlik tüyosunu takipçileriyle paylaştı. Video, çarşaflarınızı nasıl daha uzun süre taze, harika kokulu tutacağınızı gösteriyor.

    bebek pudrası

    Bunun için tek ihtiyacınız olan ürün bebek pudrası. Amanda, yatağınıza çarşaflarınızı yerleştirmeden önce bebek pudrası serpmeyi gösteriyor. Bunu gösterdiği sırada “Yatak koruyucu, sonra pudra, sonra çarşaf. ” sıralamasını yapıyor.

    yatağa pudra

    GÜZEL KOKAR VE TERİ EMER

    "Hayatı değiştiren" ipucunun yatağınızın "harika" kokmasını sağlayacağını iddia ediyor. Amanda ayrıca "Sizi taze tutar ve teri emer" diye de ekliyor. Videoda şöyle diyor: “ Nevresim değiştirirken çarşafınızın altına bebek pudrası dökmeniz hayatınızı sonsuza dek değiştirecek." Bir sosyal medya kullanıcısı “Bunu çok uzun zamandır yapıyorum. Ben de lavanta kullanıyorum!" dedi.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Ağızlarından çıkan her şey yalan! Dürüstlükte sabıkalı burçlar belli olduAğızlarından çıkan her şey yalan! Dürüstlükte sabıkalı burçlar belli oldu
    İstenmeyen tüylerden acısız şekilde kurtulun! Epilasyon tarihe karışacakİstenmeyen tüylerden acısız şekilde kurtulun! Epilasyon tarihe karışacak
    Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
    Anahtar Kelimeler:
    tiktok bebek pudrası uyku uyku problemi eo

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

    Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

    Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

    Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

    Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

    Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

    Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

    Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

    U.S. Polo Assn. çanta modellerinde %80 indirim! Bu fırsat kaçmaz

    U.S. Polo Assn. çanta modellerinde %80 indirim! Bu fırsat kaçmaz

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.