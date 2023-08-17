Uyku problemi yaşıyorsanız dikkat: Deliksiz uykunun sırrı paylaşıldı! Yataklarınıza uygulayın

Yataklarda biriken görünmeyen bakteriler ve mikroplar sağlığımızı tehdit ederken uykuya dalmamızı zorlaştırıyor. Fark ettiyseniz çarşaflar değiştirildiğinde çok daha çabuk uyunuyor. Bunun nedeni temizlik hissiyatı olabilir. Aynı his ile bebek gibi uyumak istiyorsanız bu uyku hilesini deneyebilirsiniz.

TEK İHTİYACINIZ BEBEK PUDRASI

TikTok hesabında sık sık temizlik hileleri paylaşan Amanda, viral olan yeni temizlik tüyosunu takipçileriyle paylaştı. Video, çarşaflarınızı nasıl daha uzun süre taze, harika kokulu tutacağınızı gösteriyor.

Bunun için tek ihtiyacınız olan ürün bebek pudrası. Amanda, yatağınıza çarşaflarınızı yerleştirmeden önce bebek pudrası serpmeyi gösteriyor. Bunu gösterdiği sırada “Yatak koruyucu, sonra pudra, sonra çarşaf. ” sıralamasını yapıyor.

GÜZEL KOKAR VE TERİ EMER

"Hayatı değiştiren" ipucunun yatağınızın "harika" kokmasını sağlayacağını iddia ediyor. Amanda ayrıca "Sizi taze tutar ve teri emer" diye de ekliyor. Videoda şöyle diyor: “ Nevresim değiştirirken çarşafınızın altına bebek pudrası dökmeniz hayatınızı sonsuza dek değiştirecek." Bir sosyal medya kullanıcısı “Bunu çok uzun zamandır yapıyorum. Ben de lavanta kullanıyorum!" dedi.



