Uyku probleminiz varsa bir de çıplak uyumayı deneyin

İşte sizin için derlediğimiz bilimsel sonuçlar...

Çıplak uyumanın faydaları

1 / 11 Daha derin uyku almanıza yardımcı olur Amsterdam Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, cildinizin sıcaklığını düşürdüğünüzde uykunuzun derinliğinin arttığını ve gecede uyanma sayısını azalttığını keşfetti. Uzmanlar, pijama hareket özgürlüğünü sınırladığı için çıplak uyumak derin uyukuya kavuşmanıza yardımcı olur diye konuşuyor.

2 / 11 Kilo vermenize yardımcı olabilir Ne yazık ki sadece uyuyarak kilo veremeyiz ancak diyet ve düzenli egzersizle kilo verebilirsiniz. Araştırmacılara göre düşük sıcaklıkta uyumak metabolizmayı hızlandırır ve diyabeti engeller. Stres hormonu olan kortizol da daha az salgılanır. Bu da kilo almayı engeller.

3 / 11 Cildinize yardımcı olur Gün boyunca ayaklarımız ve bedenimiz birden fazla kıyafet katıyla kaplıdır ve vücudunuz kısıtlanır. Çıplak uyumak, gün boyunca üzerinde kıyafetler olan vücudumuzu uyku sırasında rahatlatır. Düşük sıcaklıklarda uyumak, hücrelerimizi korur ve yaşlanma karşıtı bir etkiye sahiptir.

4 / 11 Saçınızın güzelleştirir Ter, saçınıza ciddi zarar verebilir. Ter, saç derisini tahriş edebilecek ve saçları kırılmaya karşı daha hassas hale getirebilecek bir çok tuz bırakır. Gece çıplak uyumak vücut ısısını düşüreceğinden terlemeyi önlerve bu da saçlarınızı korur.

5 / 11 Üreme organlarınızı korur Dişi üreme organları, mantarların ve bakterilerin gelişmesi için iyi bir ortam olabilir. Çıplak olarak uyumak bu alanın serin ve kuru kalmasını “havalandırılmasını” sağlar ve bu da aşırı ısınma riskini azaltır. Erkek cinsel organına da geniş, ferah bir alan verir. Erkekler için dar iç çamaşırı, sperm kalitesini ve üreme sağlığını etkileyebilir.

6 / 11 Güven kazanmanıza yardımcı olur Başarılı bir kariyer ve tatmin edici bir sosyal yaşam için güven önemlidir. Çıplak uyuyan insan bir süre sonra vücuduyla barışık olur. Vücudunu tanır, görür, teniyle daha çok temas eder. Böyle bir insan gün içinde kıyafet seçerken, giyinikken de daha özgüvenli olur.

7 / 11 Gece hayatınızı daha iyi hale getirir 1000'den fazla insanın araştırmasına göre, çıplak olarak uyuyanların daha mutlu evlilikleri ve ilişkileri var. yrıca mutluluk veren oksitosin hormonu da daha fazla ten temasıyla artıyor.

8 / 11 Ancak çıplak uyumak bazen faydalı değildir; eğer uyurgezersen... Uyurgezer insanların% 3'ü arasındaysanız, pijamalarınızı atmak için acele etmeyin. Uyurgezerlikten muzdarip olanlar, itibarlarına zarar verebileceğinden ve hatta tehlikeli olabileceğinden dolayı, çıplak uyumadan önce iki kez düşünmelidir.

9 / 11 Hassas bir cildin varsa Alerjiniz veya hassas bir cildiniz varsa, çıplak uyku sizin için değildir. Bu durumda, pijamalar sizi tahrişten korur.

10 / 11 Soğuk algınlığına yakalanabilirsiniz Soğuk iklimlerde yaşayanlar için çıplak uyumak iyi sonuçlar doğurmayabilir. Geceleri sıcaklık düştüğünden ertesi sabaha hasta uyanmak olasıdır. Bu nedenle aşırı soğuğa maruz kalmamak öenmlidir.