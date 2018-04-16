Uyku probleminiz varsa bir de çıplak uyumayı deneyin

İşte sizin için derlediğimiz bilimsel sonuçlar...
Çıplak uyumanın faydaları
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Daha derin uyku almanıza yardımcı olur
Amsterdam Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, cildinizin sıcaklığını düşürdüğünüzde uykunuzun derinliğinin arttığını ve gecede uyanma sayısını azalttığını keşfetti. Uzmanlar, pijama hareket özgürlüğünü sınırladığı için çıplak uyumak derin uyukuya kavuşmanıza yardımcı olur diye konuşuyor.
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Kilo vermenize yardımcı olabilir
Ne yazık ki sadece uyuyarak kilo veremeyiz ancak diyet ve düzenli egzersizle kilo verebilirsiniz. Araştırmacılara göre düşük sıcaklıkta uyumak metabolizmayı hızlandırır ve diyabeti engeller. Stres hormonu olan kortizol da daha az salgılanır. Bu da kilo almayı engeller.
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Cildinize yardımcı olur
Gün boyunca ayaklarımız ve bedenimiz birden fazla kıyafet katıyla kaplıdır ve vücudunuz kısıtlanır. Çıplak uyumak, gün boyunca üzerinde kıyafetler olan vücudumuzu uyku sırasında rahatlatır. Düşük sıcaklıklarda uyumak, hücrelerimizi korur ve yaşlanma karşıtı bir etkiye sahiptir.
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Saçınızın güzelleştirir
Ter, saçınıza ciddi zarar verebilir. Ter, saç derisini tahriş edebilecek ve saçları kırılmaya karşı daha hassas hale getirebilecek bir çok tuz bırakır. Gece çıplak uyumak vücut ısısını düşüreceğinden terlemeyi önlerve bu da saçlarınızı korur.
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Üreme organlarınızı korur
Dişi üreme organları, mantarların ve bakterilerin gelişmesi için iyi bir ortam olabilir. Çıplak olarak uyumak bu alanın serin ve kuru kalmasını “havalandırılmasını” sağlar ve bu da aşırı ısınma riskini azaltır. Erkek cinsel organına da geniş, ferah bir alan verir. Erkekler için dar iç çamaşırı, sperm kalitesini ve üreme sağlığını etkileyebilir.
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Güven kazanmanıza yardımcı olur
Başarılı bir kariyer ve tatmin edici bir sosyal yaşam için güven önemlidir. Çıplak uyuyan insan bir süre sonra vücuduyla barışık olur. Vücudunu tanır, görür, teniyle daha çok temas eder. Böyle bir insan gün içinde kıyafet seçerken, giyinikken de daha özgüvenli olur.
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Gece hayatınızı daha iyi hale getirir
1000'den fazla insanın araştırmasına göre, çıplak olarak uyuyanların daha mutlu evlilikleri ve ilişkileri var. yrıca mutluluk veren oksitosin hormonu da daha fazla ten temasıyla artıyor.
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Ancak çıplak uyumak bazen faydalı değildir; eğer uyurgezersen...
Uyurgezer insanların% 3'ü arasındaysanız, pijamalarınızı atmak için acele etmeyin. Uyurgezerlikten muzdarip olanlar, itibarlarına zarar verebileceğinden ve hatta tehlikeli olabileceğinden dolayı, çıplak uyumadan önce iki kez düşünmelidir.
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Hassas bir cildin varsa
Alerjiniz veya hassas bir cildiniz varsa, çıplak uyku sizin için değildir. Bu durumda, pijamalar sizi tahrişten korur.
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Soğuk algınlığına yakalanabilirsiniz
Soğuk iklimlerde yaşayanlar için çıplak uyumak iyi sonuçlar doğurmayabilir. Geceleri sıcaklık düştüğünden ertesi sabaha hasta uyanmak olasıdır. Bu nedenle aşırı soğuğa maruz kalmamak öenmlidir.
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Kaygılıysanız
Çıplak uykudan rahatsız hissediyorsanız çocuklarınızın veya ev arkadaşlarınızın odanıza girmesinden korkuyorsanız, gece boyunca hiç uyuyamazsınız. Endişelenmeyin ve en rahat pijamalarınızı giyin. Sağlığınız ve esenliğiniz için iyi bir gece uykusunun gerekli olduğunu unutmayın! Daha iyi bir gece uykusu almak için herhangi bir ipucu varsa, bunları yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz!
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