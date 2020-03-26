Uyku sorunları ve tedavisi hakkında merak edilenler

Uykuya dalma veya sürdürmede güçlük, yani uykusuzluk (insomnia) toplumda her üç kişiden birinde görülen önemli bir sağlık problemidir. Uykusuzluk her yaşta görülebilirken, en sık ise kadınlar ve ileri yaştaki kimselerde görülmektedir.

Özellikle de son aylarda dünyamız ve ülkemizde görülen koronavirüs gibi olağanüstü durumların yarattığı endişe ve stres de bu süreci tetikleyebilmektedir. Bu süreç bazen öyle bir hal alabilir ki, günlük işlerin yapılabilmesi bile imkansız hale gelir.

Ortalama bir insan günde 7-8 saat arasında uyur ve bu nedenle yaklaşık olarak örümüzün üçte birlik gibi büyük bir kısmı uykuda geçer. Uyku, vücudun hem fizyolojik hem de psikolojik olarak ihtiyaç duyduğu bir süreçtir. Aksi durumda ertesi gün uykusuzluğun vermiş olduğu gerginlik hem kendimizi her geçen gün yıpratmamıza hem de çevremizde ki insanları kırmamıza neden olabilir.

UYKUNUN ÖNEMİ VE UYKUSUZLUĞUN NEDENLERİ NELERDİR?

Kaliteli ve yeterli miktarda uyku vücudun bir sonraki gün için ihtiyaç duyduğu enerjiyi toplamasına yardımcı olur. Uykuya dalmada zorluk ya da uykunun kısa sürede kesilmesi olarak kabul edilen insomnianın üç farklı çeşidi vardır. Bunlar geçici, kısa süreli ve kronik insomnia olarak adlandırılır. Yaklaşık olarak bir haftadan daha kısa süren durumlar geçici insomnia, bir hafta ile dört hafta arasında değişen sürelerde görülen durumlar kısa süreli insomnia ve dört haftadan uzun süren durumlar ise kronik insomnia olarak değerlendirilir.