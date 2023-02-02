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Uykusuzluk çekenler dikkat! Bunu tüketmek hem uykusuzluğa birebir hem de tam bir hastalık savar!

02.02.2023 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uykusuzluk son zamanlarda karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri. Özellikle gençlerde görülen uyku sorunu hayatlarını olumsuz etkiliyor. Kış aylarında yaşanan uykusuzluk hastalığa da davetiye çıkartıyor. İyi ve doğru beslenme, bu sorunları çözmenin en önemli aşaması. Balkabağı bu sorunların çözümünde üst sıralarda yer alıyor.

Uykusuzluk çekenler dikkat! Bunu tüketmek hem uykusuzluğa birebir hem de tam bir hastalık savar!

Balkabağı birçok hastalığa karşı vücudu tahmin edemediğimiz derecede koruyor. Çok yüksek A vitaminine sahip olan sebze uykusuzluk, hastalık, iltihaplanma gibi sağlık sorunlarını önler. Aynı zamanda da libidoyu arttırıcı etkisi vardır. Adeta bir şifa deposu olan bal kabağının faydalarını sizler için hazırladık...

UYKUSUZLUĞA BİREBİR!

Balkabağı uykusuzluk sorununu çözmede en etkili besinlerden biri. Çağın hastalığı olan uykusuzluk milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkiliyor. Hem günlük yaşamı hem de iş hayatını oldukça zorlayan bu sorun düzenli ve iyi beslenmeyle aşılabilir hale geldi. Özellikle bal kabağı uykusuzluk için önerilen sebzelerin başında geliyor. Yüksek lif ve potasyum içermesi nedeniyle vücudu rahatlatıp uykuya yardımcı oluyor.

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KANSERLE SAVAŞTA MÜKEMMEL ETKİ!

Parlak turuncu rengi, balkabağının özellikle yararlı bir fitonütrient olan karotenden zengin olduğunu gösterir. Karoten vücutta A vitaminine dönüşür. Kanserin önlenmesin yanında ve yaşlanmayla ilişkili pek çok hastalığı önleme kapasitesine sahiptir. Kabak çekirdeğinin ise mide, meme, akciğer, kolon ve prostat kanserleri dahil pek çok kanser tipine yakalanma riskini düşürme etkisi bilinmektedir.

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DİYET LİSTENİZE MUTLAKA EKLEYİN

100 gramında sadece 26 kalori bulunan bal kabağının posadan oldukça zengin olması uzun süre tokluk sağlar, gereksiz enerji alımının önüne geçer ve kilo verme sürecinde destek olur.

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Balkabağı, serotonin üretiminin artmasına duygu durumunun iyileşmesine ve depresyonun azaltılmasına da yardımcı oluyor.

YÜKSEK POTASYUM VE LİF İÇERİR

Balkabağından da ihtiyacınız olan potasyumu alabilirsiniz. Bu da kan basıncı seviyelerinin düşmesine yardımcı olabilir. Kalp hastalığı ve felç riskini azaltmaya yardımcı olur.
Potasyum açısından zengin bir diyet, böbreklerin fazla sodyum salgılamasına neden olarak, hipertansiyonu olan veya hipertansiyon riski taşıyanlarda kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.

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