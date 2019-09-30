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Uykusuzluk mutsuzluğa neden oluyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 30.09.2019 17:16 | Son Güncelleme

Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, düzenli uykunun yaşlanmayı geciktirdiğini, tümör gelişimini önlediğini, vücut savunma sistemini güçlendirerek kalp krizi ve felç geçirme riskini azalttığını belirterek, "Onun için mevsimsel geçişlerde uykuyu düzene sokmak çok önemli" dedi.

Uykusuzluk mutsuzluğa neden oluyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yılmaz, yaptığı açıklamada, 23 Eylül'den sonra gecelerin uzamaya başlamasının uyku sorunlarına yol açabildiğini söyledi.

Uzun ve sıcak yaz günlerinin yerini yavaş yavaş güneşsiz ve erken kararan havaya bıraktığına dikkati çeken Yılmaz, bu değişimin vücudun biyolojik saatini koruyup, ritmini ayarlayan "melatonin" hormonunun üretimindeki döngüyü aksattığını aktardı.

Yılmaz, melatoninin vücut ısısında azalmaya yol açarak, uykuya dalmayı kolaylaştırdığını anlattı. Uykusuzluk sorunu yaşanan sonbaharda, güneş ışını azalınca, cilde renk veren melonosit hücrelerinin uyarılmasının da azaldığını dile getiren Yılmaz, bu durumun vücudun mutluluk, canlılık ve zindelik veren serotonin hormonunu yapma yeteneğini azalttığını, çabuk yorulma, uykusuzluk ve mutsuzluk gibi depresif semptomların ortaya çıktığını ifade etti.

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YATTIĞINIZ ORTAMIN ISISI 20-22 DERECE OLSUN

"Uykusuzluk, serotonin azlığıyla da birleşince, sonbaharda vücudun bağışıklık sistemi zayıflar, kolaylıkla grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklar ortaya çıkar" diyen Yılmaz, şöyle devam etti: "Düzenli uyku, yaşlanmayı geciktirici bir antioksidan olan melatonin salgısını artırır. Melatonin tümör gelişimini önler. Vücut savunma sistemini güçlendirir, kalp krizi ve felç geçirme riskini azaltır. Onun için mevsimsel geçişlerde uykuyu düzene sokmak çok önemli. Mevsim değişikliğinden kaynaklı uyku sorunlarınızla baş edebilmek için stres, alkol ve sigaradan uzak durun. Akşam saatlerinde yorucu egzersiz yapmayın. Geç saatlerde yemek yemeyin, çay ve kahve tüketimini sınırlayın. Akşam gürültülü ve parlak ışıklı ortamlardan uzak durun, karanlıkta uyuyun. Yatak odasında televizyon izlemeyin, kitap okumayın, akıllı telefon bulundurmayın. Yattığınız ortamın ısısı 20-22 derece olsun."

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Yılmaz, sonbaharda uyku problemi yaşamamak ve daha dirençli vücuda sahip olmak için sağlıklı beslenmenin önemine değinerek, et, balık ve peynirin yanı sıra muz, elma, portakal, ananas gibi meyveler, kuruyemiş, sebze, bakliyat, çemen, susam, keten tohumu ve ayçiçeği gibi tohumların tüketilmesi gerektiğini kaydetti.

AA

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