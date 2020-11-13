Uykusuzluktan kaynaklandığını düşünüyoruz ama... Göz altındaki koyu halkalar...

Gözlerin altındaki koyu halkaların nedeni kişiye göre farklılık gösterir, ancak hepimizin paylaştığı bir neden, gözünüzün altındaki gölgelerin kan damarlarında serbestçe akan oksijen eksikliğinden kaynaklanması ve bu da hiperpigmentasyona neden olmasıdır. Hiperpigmentasyon, melanin adı verilen bir amino asit tarafından üretilir.
Genelde göz torbaları olarak bilinen şey, kişinin bilinçsizce gözlerini ovuşturması, güneşe aşırı maruz kalma veya yetersiz uykuya bağlanabilir; diğer faktörler genetik ve yaşlanmayı içerir. Buna rağmen, koyu halkalara alerji, egzama, deri iltihabı ve anemi gibi tıbbi durumlar da neden olabilir.
Melanin, vücudumuzda bulunan ve cildimize, saçımıza, gözlerimize vücudumuzun diğer kısımlarına renk getirmekten sorumlu olan kahverengi veya siyah pigmenttir. İşte çok fazla melaninin gözünüzün altına girmesini nasıl önleyebileceğinize ve size o kasvetli göz torbalarını vermenize yardımcı olacak bazı ipuçları.
Dik pozisyonda uyumak şişliği önleyebilir. Daha düz bir pozisyonda yatarken sıvı gözünüzün altında toplanabilir. Başınızı hafifçe dik tutmak, bu sıvı birikimini önlemeye yardımcı olabilir ve sabah yüzünüzün iyi dinlenmiş görünmesini sağlar.
Herhangi bir dermatoloğa sorun, size yüzünüzü doğrudan güneş ışığından uzak tutmanızı söyleyeceklerdir. Güneş ışığı sadece cildimizi daha hızlı yaşlanmasına neden olmaz, aynı zamanda zararlı UV ışınları da cilde zarar verebilir. Bu cilt yaşlanması şişlik ve koyu göz altı halkalarının oluşmasına neden olur. Yani güneşte kalmayı planlıyorsanız, biraz güneş kremi sürün ve şapka takın!
Salatalık ve kullanılmış çay poşetleri gibi kendi evinizde bulabileceğiniz malzemeler göz torbalarınızla savaşmada faydalı olabilir. Salatalık, göz altı şişmesini azaltmaya yardımcı olabilecek harika soğutma ve anti-enflamatuar özelliklere sahiptir; çay poşetlerinde bulunan kafein ve tanenler de iltihabı azaltmaya ve cildi sıkılaştırmaya yardımcı olur. En iyi sonuç için salatalığı veya çay poşetlerini koyu halkalarınıza soğuk kompres olarak 5 dakika uygulayın, ardından yüzünüzü durulayın.
Soğuk salatalıkların ve çay poşetlerinin göz torbası iltihabını azaltabildiği gibi, buz küpü veya soğuk kompres kullanmak da koyu halkaların yüzünde bıraktığı şişkinliği azaltabilir. Buz uygulamak aynı zamanda cildin iyileşmesini hızlandırır.
Vücudumuz uykusuz kaldığında, cildimiz daha soluk görünür ve bu da gözlerimizin altındaki karanlığı daha belirgin hale getirir. Gözlerimizin altındaki cilt oldukça ince olduğu için kan damarlarının sürekli genişlemesi nedeniyle yorgunluktan kolayca koyulaşabilir. Yetişkinler için yüzümüzü zinde ve genç tutmak için günde en az 7-9 saat uyumak önemlidir.
Yüzünüzü faydalı yağlar ve nemlendiricilerle nemlendirmek, çizgileri ve kırışıklıkları uzak tutar. Koyu halkalar üzerinde olumlu bir etkisi olabilecek antioksidan içeriği yüksek yüz ürünlerini seçin. Yüzünüze bir şey uyguladığınızda kullandığınız masaj hareketi de kanın daha iyi dolaşımına yardımcı olur, böylece kan damarlarınızda herhangi bir birikme veya daralmayı önlersiniz.
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