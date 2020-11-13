Uykusuzluktan kaynaklandığını düşünüyoruz ama... Göz altındaki koyu halkalar...

Gözlerin altındaki koyu halkaların nedeni kişiye göre farklılık gösterir, ancak hepimizin paylaştığı bir neden, gözünüzün altındaki gölgelerin kan damarlarında serbestçe akan oksijen eksikliğinden kaynaklanması ve bu da hiperpigmentasyona neden olmasıdır. Hiperpigmentasyon, melanin adı verilen bir amino asit tarafından üretilir.

Genelde göz torbaları olarak bilinen şey, kişinin bilinçsizce gözlerini ovuşturması, güneşe aşırı maruz kalma veya yetersiz uykuya bağlanabilir; diğer faktörler genetik ve yaşlanmayı içerir. Buna rağmen, koyu halkalara alerji, egzama, deri iltihabı ve anemi gibi tıbbi durumlar da neden olabilir.

ONLARLA NASIL SAVAŞABİLİRİZ?

Melanin, vücudumuzda bulunan ve cildimize, saçımıza, gözlerimize vücudumuzun diğer kısımlarına renk getirmekten sorumlu olan kahverengi veya siyah pigmenttir. İşte çok fazla melaninin gözünüzün altına girmesini nasıl önleyebileceğinize ve size o kasvetli göz torbalarını vermenize yardımcı olacak bazı ipuçları.

UYKU POZİSYONU

Dik pozisyonda uyumak şişliği önleyebilir. Daha düz bir pozisyonda yatarken sıvı gözünüzün altında toplanabilir. Başınızı hafifçe dik tutmak, bu sıvı birikimini önlemeye yardımcı olabilir ve sabah yüzünüzün iyi dinlenmiş görünmesini sağlar.