Uykuya dalma şekliniz sizin hakkınızda çok şey söylüyor!

Eğer yan bir şekilde dizlerinizi birbirine birleştirerek uyuyorsanız; sakin ve güvenilebilir bir yapıya sahipsiniz. Kolay kolay kırılmıyorsunuz ve gelecekle ilgili korkularınız yok. En güneşsiz kış gününde bile kocaman bir gülücükle uyanıyor, hayatınızdaki tüm değişikliklere kolayca ayak uydurabiliyorsunuz.

Eğer cenin pozisyonunda uyuyorsanız; korunma, anlaşılma ve sempati duyulma ihtiyacı duyuyorsunuz. Bu şekilde kıvrılarak kendinizi problemlerden ve çevrenizdeki olaylardan koruyorsunuz. Yetenek sahibi olduğunuz alanlar ise resim yapmak, dans etmek ya da blog yazmak olabilir.

Eğer yüz üstü elleriniz ve ayaklarınız savrulmuş bir biçimde uyuyorsanız; lider ruhlusunuz. Hem iş hem de özel hayatınızda fazla üşünmeden hareket eden bir yapınız, öncü bir karakteriniz var. Planlarınızı önceden bilmeyi tercih ediyor ve süprizlerden pek haz etmiyorsunuz. Hedeflerinize ulaşma yolunda sorumluluk sahibisiniz.

Eğer sırt üstü elleriniz ve ayaklarınız savrulmuş bir şekilde uyuyorsanız; pozitif ve hayatı seven bir yapıya sahipsiniz. İlgi odağı olmayı seviyorsununz ve arkadaşlarınızın arasında aranan bir kişiliksiniz. İnatçı ve istikrarlı bir çalışma disiplininiz var. İnsanlara karşı dürüst olmayı tercih ediyorsunuz ve güçlü bir karaktere sahipsiniz.