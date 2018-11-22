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Uykuya dalma şekliniz sizin hakkınızda çok şey söylüyor!

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
UYKU VE RÜYA HABERLERİ  | 22.11.2018 09:33 | Son Güncelleme

Uyuma şeklinizin karakterinizin bir parçası olduğunu biliyor muydunuz? Her insanın uyuma şekli zaman içinde farklılıklar gösterebilir ancak geceleri uykuya dalma şekliniz sizin hakkınızda çok şey söylüyor! Bu resmi inceleyerek uyku şeklinizi belirleyin, karakterinizle ilgili ne gösterdiğini söyleyelim!

Uykuya dalma şekliniz sizin hakkınızda çok şey söylüyor!

1

Eğer yan bir şekilde dizlerinizi birbirine birleştirerek uyuyorsanız; sakin ve güvenilebilir bir yapıya sahipsiniz. Kolay kolay kırılmıyorsunuz ve gelecekle ilgili korkularınız yok. En güneşsiz kış gününde bile kocaman bir gülücükle uyanıyor, hayatınızdaki tüm değişikliklere kolayca ayak uydurabiliyorsunuz.

2

Eğer cenin pozisyonunda uyuyorsanız; korunma, anlaşılma ve sempati duyulma ihtiyacı duyuyorsunuz. Bu şekilde kıvrılarak kendinizi problemlerden ve çevrenizdeki olaylardan koruyorsunuz. Yetenek sahibi olduğunuz alanlar ise resim yapmak, dans etmek ya da blog yazmak olabilir.

3

Eğer yüz üstü elleriniz ve ayaklarınız savrulmuş bir biçimde uyuyorsanız; lider ruhlusunuz. Hem iş hem de özel hayatınızda fazla üşünmeden hareket eden bir yapınız, öncü bir karakteriniz var. Planlarınızı önceden bilmeyi tercih ediyor ve süprizlerden pek haz etmiyorsunuz. Hedeflerinize ulaşma yolunda sorumluluk sahibisiniz.

4

Eğer sırt üstü elleriniz ve ayaklarınız savrulmuş bir şekilde uyuyorsanız; pozitif ve hayatı seven bir yapıya sahipsiniz. İlgi odağı olmayı seviyorsununz ve arkadaşlarınızın arasında aranan bir kişiliksiniz. İnatçı ve istikrarlı bir çalışma disiplininiz var. İnsanlara karşı dürüst olmayı tercih ediyorsunuz ve güçlü bir karaktere sahipsiniz.

5

Eğer hazır-ol pozisyonunda uyuyorsanız; hayata karşı tek başına ayakta durabilen ve ne istediğinizi bilen bir karaktere sahipsiniz. Ciddi, talepkar ve sertsiniz ancak dışarıdan çok kendinize karşı!

6

Eğer balıkçıl yani yüz üstü tek bacağınız yanınızda uyuyorsanız; spontane bir karakteriniz var. Her an maceraya açıksınız bu nedenle modunuz çabuk değişebiliyor. Çoğu zaman karar vermekte zorluk çekebilen bir yapınız var. Genel olarak hem hayatta hem de işinizde sakin, huzurlu ve akışta giden bir hayatı tercih ediyorsunuz.

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