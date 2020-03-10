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  4. Uyurken 11 bin TL kazanabilirsiniz! İşte hayallerdeki iş ilanı

Uyurken 11 bin TL kazanabilirsiniz! İşte hayallerdeki iş ilanı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.03.2020 12:47 | Son Güncelleme

İngiltere’de yayınlanan bir iş ilanı, birçok kişiyi harekete geçirdi. "yattığı yerden" para kazanma sözünün tam karşılığı olan iş; 15 gün boyunca uyuyacaklara 1,400 sterlin yani yaklaşık 11 bin 200 TL maaş verileceği açıklandı.

Uyurken 11 bin TL kazanabilirsiniz! İşte hayallerdeki iş ilanı

İngiliz mobilya ve dekorasyon firması Hillarys, birçok kişinin hayalini kurduğu türden bir iş ilanı yayınladı. Ne kadar iyi uyuduğunuzu kontrol etmek isteyen firma, 15 gün boyunca uyuyacak olan kişiye toplam 1,400 sterlin yani yaklaşık 11 bin 200 TL ödeme yapacağını açıkladı. Firma aynı zamanda günlük harcamalarınızı ve seyahat masraflarınızı da karşılayacak. Test süresi uzadıkça 24 bin sterline kadar maaş alabileceği de ilanda belirtildi.

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Işığın ve sesin insanlar üzerindeki etkisini araştırmak isteyen firma, işe alınanları Nottingham'daki Hillarys ofislerinde ağırlayacak. Farklı koşulların uyku kalitesini nasıl etkilediğini öğrenmek isteyen firma, uyku testleri sırasında katılımcıya bir uyku izleme cihazı giydirecek. Test edilecek ürünler arasında sadece yataklar olmayacak. İçeriye güneş ışığının girmesini engelleyen karartma perdeleri, çeşitli ışıklı ve sesli cihazlar da yer alacak. 15 günün sonunda Hillarys yetkileri, kişisel deneyimlerinizi öğrenmek için sizden bir anket doldurmanızı ve rapor hazırlamanızı isteyecek.

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