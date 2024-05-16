Uyuşturucu satıcısından şaşkına çeviren sözler! "Kurban keseceğim, bayrama kadar çıkar mıyım?"

Merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde devriye atan Güven Timleri, şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. 32 adet suç kaydı bulunan F.A.'nın kaba üst aramasını yapan Güven Timleri, satışa hazır halde 171,66 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiği tahmin edilen 15 bin 50 TL nakit para ile hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan F.A.'nın, getirildiği Güven Timleri Büro Amirliği'nde sorgusunda, 'kurban keseceğim, yetişir miyim?' sorusu polisleri bile şaşırttı.
Şüpheli F.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
İHA