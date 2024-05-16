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Uyuşturucu satıcısından şaşkına çeviren sözler! "Kurban keseceğim, bayrama kadar çıkar mıyım?"

16.05.2024 11:32
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Bursa'da F.A. (25) uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. 32 adet suç kaydı bulunan F.A.'nın üstünden, satışa hazır halde 171,66 gram uyuşturucu madde, 15 bin 50 TL nakit para ve hassas terazi ele geçirildi. F.A.'nın emniyetteki sorgusunda, "Kurban keseceğim, bayrama kadar çıkar mıyım? Bayrama yetişir miyim? sözleri polisi bile şaşkına çevirdi.

Uyuşturucu satıcısından şaşkına çeviren sözler! "Kurban keseceğim, bayrama kadar çıkar mıyım?"

Merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde devriye atan Güven Timleri, şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. 32 adet suç kaydı bulunan F.A.'nın kaba üst aramasını yapan Güven Timleri, satışa hazır halde 171,66 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiği tahmin edilen 15 bin 50 TL nakit para ile hassas terazi ele geçirdi.

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'KURBAN KESECEĞİM, YETİŞİR MİYİM?'

Gözaltına alınan F.A.'nın, getirildiği Güven Timleri Büro Amirliği'nde sorgusunda, 'kurban keseceğim, yetişir miyim?' sorusu polisleri bile şaşırttı.

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Şüpheli F.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Bursa uyuşturucu
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