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Uyuşturucuyu asma tavana gizlemişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 09:42 | Son Güncelleme

Adana'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda asma tavana gizlenmiş 704 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı

Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda asma tavana gizlenmiş 704 gram eroin ele geçirildi, yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliler Cumali Ö. (24) ve Özgür T'nin (25) merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, asma tavana gizlenmiş 704 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheliler Cumali Ö. ve Özgür T. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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2 şüpheli adana asma tavan eroin uyuşturucu

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