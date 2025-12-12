Uzak Şehir’deki Alya ve Cihan karakterlerinin tarzlarını inceliyoruz!

Cihan'ın takımları meşhur.

Alya da siyahlar içinde!

Cihan genelde takım giyiniyor. Takımlarında ceket yerine yelek tercih ediyor daha çok. Renk olarak da genelde tercihi siyahtan yana.



Ne giyse yakışan biri varsa o da Alya herhalde. Her giydiğini çok güzel taşıyan Alya siyah triko ve siyah kumaş pantolonla güzel bir kombin yapmış. Kombini üzerinde jilet gibi duruyor.

Philips Azur 8000 Serisi Buharlı Ütü ile sen de Alya gibi kusursuz görünebilirsin.



Alya'nın tarzında her zaman gördüğümüz bir şey var. O da kıyafetlerinin her zaman kusursuz görünmesi. Sen de böyle kusursuz görünen bir tarza sahip olmak istiyorsan Philips Azur ütüye ihtiyacın var demektir! Philips Azur ile kısa sürede mükemmel sonuçlar elde edebiliyorsun. 3000 Watt gücündeki ütünün sıfır yanık garantisi var. İnatçı kırışıklıklara karşı Philips ütünün şok buhar özelliği de var. Bu ütüyü dikey şekilde kullanmak da mümkün. Philips Azur ütü, ütülenebilir tüm kumaşlarda sıfır yanık garantisi veriyor.

Beyaz gömlek Cihan'a bir ayrı yakışmış.



Genelde siyah tercih eden Cihan'a beyaz gömlek de çok yakışmış. Altına siyah pantolon ve aksesuarla tamamladığı kombini ile çok şık gözüküyor.

Alya ve Cihan birlikte çok iyi görünüyor.



Alya ve Cihan çift olarak da iyi kombin yapıyor. Cihan, siyah gömlek ve pantolon giymiş. Alya ise daha sportif bir kombin yapmış. Hırka ve kot pantolonla çok cool duruyor.

İkili yine çok iyi!



Alya yine spor tarzdan devam. Yelek kazak ve kot pantolonlu kombini hem şık hem spor. Onu güzel bir kemerle tamamlamış. Cihan ise gömlek-yelek kombini yapmış.

Elbiseler Alya'nın en sevdikleri arasında.



Alya, elbise giymeyi seviyor. Giydiği elbiseleri de çok iyi taşıyor. Giydiği bordo elbise ona çok yakışmış. Taktığı kolyeler, küpe ve saat de bu elbiseye çok uymuş.

Yeşillerle Alya çok iyi duruyor.



Yeşil Alya'nın rengi diyebilir miyiz? Koyu yeşil üst ve fıstık yeşili altla yeşil tonlarını çok iyi kombinlemiş. Yanında Cihan da çok iyi duruyor. Koyu gri gömlekle kumaş pantolonu birbirine uydurmuş.

Alya'ya her renk yakışıyor.



Alya renkleri en iyi kullananlardan. Bazen renkli kombinler yapsa da bazen tek renk kombinler yapıyor. Krem rengi elbisesi ve gold takılarla kombini müthiş olmuş. Cihan her zamanki gibi siyahlar içinde.

Tam bir aile tablosu değil mi?



Cihan, Alya ve Deniz birlikte çok iyi görünüyorlar. Alya bu sefer siyah rengi tercih etmiş. Cihan ise beyaz gömlekle kombin yapmış. Hep birlikte çok şık duruyorlar.