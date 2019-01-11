Uzayın derinliklerinden gelen 'gizemli radyo dalgaları' tespit edildi

Astronomlar, Kanada'da bir teleskop tarafından gözlemlenen uzak bir galaksiden yayılan gizemli dalgalarını tespit etti. Ancak bu radyo dalgalarının kesin kaynağı henüz bilinmiyor.

FRB olarak bilinen 13 sert radyo dalgası patlamasının tekrar eden sinyaller yollaması son derece olağan dışı bir durum ve bu dalgalar 1,5 milyar ışık yılı uzaktan geliyor.

Buna benzer bir olay daha önce başka bir gözlemevi tarafından sadece bir kez tespit edilmişti.

British Columbia Üniversitesi'nden (UBC) gökbilimci Ingrid Stairs, "Yeni bir radyo dalgası kaynağını tespit etmemiz daha da fazlasının olabileceğini bize söylüyor. Üzerinde çalışma yapılabilen dalga kaynaklarıyla, kozmik bilmeceyi çözebiliriz ve bunların nereden geldiğini, kaynaklarının ne olduğunu anlayabiliriz" dedi.

Üniversitenin Okanagan Vadisi'nde bulunan CHIME Gözlemevi, 4 adet 100 metre uzunluğundaki yarı silindirik antenlerle her gün gökyüzünü kuzey yönünde tarıyor.

Geçen yıl çalışmaya başlayan teleskop, 13 adet radyo dalgası tespit etti ve bunların arasında sürekli tekrarlayan dalgalar da var. Araştırma Nature dergisi tarafından yayımlandı.