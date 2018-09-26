Üzerinde bunlar yazıyorsa almayın!

Yapılan araştırmalara göre düzenli makyaj yapan kadınlar, güzel görünmek uğruna birçok zararlı kimyasalı da vücutlarına alıyorlar. Farkında olmadan yapılan bu zararlı hareketten etiketleri doğru okuyarak kurtulabilirsiniz.
PİGMENTLERİN KAYNAĞI
Özellikle renkli kozmetik ürünü alırken renklerinin kalıcılık oranına dikkat edilir. Pigmentasyon denilen bu özellik sentetik boyalar ile sağlanır. Etiketlerde “F&DC” ile başlayan uzun bir koda sahip olan pigmentasyon boyaları kanserojen etkiye sahiptir.
PETROKİMYASAL ÜRÜNLER
Etiketler isopropanol, metil alkol gibi anol ve alkol ekleri ile belirtilen petrokimyasallar solunum sistemi, beyin, böbrek gibi vücut dokularında ciddi riskler oluşturabiliyor. Cilt kuruluğundan kansere kadar birçok probleme sebep olan alkolün kurutuculuk etkisi petrokimyasallarda oldukça yüksek.
ALÜMİNYUM
Deodorantlarda, cilt kremlerinde ve rujlarda bulunan alüminyum meme kanseri ve cilt kanseri gibi kanser türlerinin gelişimine ve anemi, solunum yolu rahatsızlıkları, intolerans problemleri gibi rahatsızlıklara neden olabilir.
TALK
En yumuşak mineralden elde edilen talk oldukça masum görüntüsünün arkasında büyük bir tehlike barındırır. Toksik özelliğe sahip olan ve minik yapılı fiberlerden oluşan talk yumurtalık ve akciğer tümörlerine neden olur.
NANOPARTİKÜLLER
Göz çevresi için kullanılan güneş kremlerinde ve yaşlanma karşıtı kırışıklık önleyici kremlerde bulunan nanopartikülleri, etikette çinko, oksit ve titanyum, dioksit olarak görebilirsiniz. Cilde emildiği zaman oldukça tehlikeli olan bu maddeler sağlığınızı riske atabilir.
SODYUM LAURİL SÜLFAT
Sodyum tuzunun diğer adı olan sodyum lauril sülfat, köpük formundaki malzemelerde kullanılır. Hindistancevizi yağından elde edilen madde bitkisel içerikli olmasına rağmen masum değil. Göz kapağı hastalıkları, tahrişi ve hormon bozukluklarına neden olur.
BHA ve BHT
Hem gıda hem de kozmetik sanayisinde kullanılan maddeler BHA ve BHT, cilde emilimi gerçekleştiğinde kanserojen etki gösteren maddelerden birisidir. Alerjik özellikleri de oldukça yüksek olan maddelere sahip içerikli ürünler hassas kişiler tarafından kesinlikle uzak durulmalıdır.
FORMALDEHİT
Etiketlerde formalin olarak görebileceğiniz formaldehit maddesi, cilt kremlerinden şampuan ve diş macunlarına kadar çoğu kişisel bakım ürününde bulunur. Isısı arttığı zaman zararlı bir kanserojene dönüşen formaldehit için bir çeşit zehir de denilebilir.
MONOETANOLAMİN
Amin grubu organik bileşiklere dahil olan monoetanolamin kozmetik ürünlerde kullanılan ve oldukça riskli bir maddedir. Etiketlerde MEA içeriğini gördüğünüzde o ürünün kanserojen olduğunu unutmamalısınız. Monoetanolamin ve diğer amin bileşenleri en çok cilt temizleyicilerde kullanılır.
Kaynak: Posta
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