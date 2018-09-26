Üzerinde bunlar yazıyorsa almayın!

Yapılan araştırmalara göre düzenli makyaj yapan kadınlar, güzel görünmek uğruna birçok zararlı kimyasalı da vücutlarına alıyorlar. Farkında olmadan yapılan bu zararlı hareketten etiketleri doğru okuyarak kurtulabilirsiniz.

PİGMENTLERİN KAYNAĞI

Özellikle renkli kozmetik ürünü alırken renklerinin kalıcılık oranına dikkat edilir. Pigmentasyon denilen bu özellik sentetik boyalar ile sağlanır. Etiketlerde “F&DC” ile başlayan uzun bir koda sahip olan pigmentasyon boyaları kanserojen etkiye sahiptir.

PETROKİMYASAL ÜRÜNLER

Etiketler isopropanol, metil alkol gibi anol ve alkol ekleri ile belirtilen petrokimyasallar solunum sistemi, beyin, böbrek gibi vücut dokularında ciddi riskler oluşturabiliyor. Cilt kuruluğundan kansere kadar birçok probleme sebep olan alkolün kurutuculuk etkisi petrokimyasallarda oldukça yüksek.

ALÜMİNYUM

Deodorantlarda, cilt kremlerinde ve rujlarda bulunan alüminyum meme kanseri ve cilt kanseri gibi kanser türlerinin gelişimine ve anemi, solunum yolu rahatsızlıkları, intolerans problemleri gibi rahatsızlıklara neden olabilir.