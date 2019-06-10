Uzman iddiası: Mastürbasyon, yogadan daha rahatlatıcı!

Seks oyuncağı üreticisi Tenga tarafından yapılan araştırmada, İngilizlerin% 64'ünün rahatlamak için yoga yerine mastürbasyon yaptığı ortaya çıktı.

Seks uzmanları ise bu sonuca şaşırmadı çünkü onlar da mastürbasyonun yogadan iyi olduğunu düşünüyor.

Seks koçu Yella Cremer, konu hakkında şöyle konuşuyor: 'Her şey ne kadar odaklandığınıza bağlı. Zaman ayırırsanız eğer mastürbasyon yogadan daha iyi gelecektir.

Tıpkı seks gibi mastürbasyonda sizi mutlu eden ve rahatlatan hormonları serbest bırakır. Ancak kadınların bu amaca ulaşmak için erkeklerden daha fazla zaman ayırması gerekiyor.'



