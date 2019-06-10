KADIN

Uzman iddiası: Mastürbasyon, yogadan daha rahatlatıcı!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 10.06.2019 09:19 | Son Güncelleme

Sosyal medya, yetişmemiz gereken e-postalar, telefonlar... Hayatımız her zamankinden daha stresli. Uzmanlar, tüm bu stresli zamanlardan arınmak için yoga önerdi ancak çoğu kişinin rahatlamak için mastürbasyon tercih ettiği ortaya çıktı.

Uzman iddiası: Mastürbasyon, yogadan daha rahatlatıcı!

Seks oyuncağı üreticisi Tenga tarafından yapılan araştırmada, İngilizlerin% 64'ünün rahatlamak için yoga yerine mastürbasyon yaptığı ortaya çıktı.

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Seks uzmanları ise bu sonuca şaşırmadı çünkü onlar da mastürbasyonun yogadan iyi olduğunu düşünüyor.

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Seks koçu Yella Cremer, konu hakkında şöyle konuşuyor: 'Her şey ne kadar odaklandığınıza bağlı. Zaman ayırırsanız eğer mastürbasyon yogadan daha iyi gelecektir.

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Tıpkı seks gibi mastürbasyonda sizi mutlu eden ve rahatlatan hormonları serbest bırakır. Ancak kadınların bu amaca ulaşmak için erkeklerden daha fazla zaman ayırması gerekiyor.'

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Anahtar Kelimeler:
mastürbasyon yoga

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