Uzman isim üstüne basa basa uyardı! “Erken teşhis için endoskopi şart”

Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Esin Korkut, endoskopi ve kolonoskopi işlemleriyle ilgili bilgiler verdi. Korkut, endoskopinin, endoskop adı verilen cihaz yardımıyla gerçekleştirilen bir işlem oluğunu belirterek “Endoskopi sindirim sistemini incelemek için ucunda ışıklı küçük bir kamera bulunan ve endoskop adı verilen bir cihaz yardımıyla yapılır. Gastroenteroloji doktorunun vücutta bir kesi yapmadan organı incelemesini sağlar. Yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağı, kalın ve ince bağırsaktaki rahatsızlıkların teşhisinde bazen de tedavisinde kullanılır” diye konuştu.

“FARKLI ENDOSKOPİ ÇEŞİTLERİ VARDIR”

Prof. Dr. Korkut, endoskopi çeşitleri hakkında da bilgiler vererek şunları paylaştı:

“Bunlardan ilki Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisi (Gastroskopi) işlemidir. Endoskop ağız içinden yemek borusu yoluyla mideye geçilir. Yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağı incelenir. Kolonoskopi olarak bilinen Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisinde ise endoskop makatın içine yerleştirilir ve sindirim sisteminin kalın bağırsak gibi alt kısımları incelenir. Bazen kolonun sadece alt kısmını (sigmoid kolon) incelemek için daha kısa bir tüp kullanılır. Bu işleme sigmoidoskopi denir. Enteroskopi (Double Baloon Enteroscopy) işleminde ise ince bağırsak incelenir” ifadelerini kullandı.

“ENDOSKOPİ ERKEN TEŞHİS İÇİN ÖNEMLİ”

Endoskopi işleminin yapılması için bireylerin hasta olmayı beklemesine gerek olmadığına değinen Prof. Dr. Korkut, şöyle devem etti:

“Erken teşhis amaçlı da endoskopi yapılması önerilir. Kolonoskopi, kolon yani kalın bağırsağa yapılan bu işlem kanser tanısında en güvenilir yöntemdir. Ayrıca polip ve benzeri kanser öncesi lezyonların saptanıp alınmasını sağlayarak hastaları kanserden korur. Kolon kanserinden korunmak için 45 yaşını aşmış herkese kolonoskopi önerilir. Yakın akrabalarında kolon kanseri olanların da ailedeki en genç kanserli hastanın yaşından 10 yıl önce kolonoskopi yaptırmaları gerekir. Endoskopi işlemleri birçok semptomdan dolayı yapılabilir. Örneğin; yutkunma zorluğu, yutma güçlüğü veya yemek borusunun tıkanması, midede geçmeyen bulantı, yanma ve kusma, anormal kanamalar, karında inatçı ağrı, uzun süre geçmeyen ishal ve kabızlık, sebebi belirlenemeyen kilo kaybı gibi durumlarda yapılabilir. Sindirim sistemindeki farklı rahatsızlıkların nedenlerini araştırmak için kolonoskopi işlemi yapılabilir. İşlem sırasında biyopsi alınarak tanı konulmasına olanak sağlar.”

ÖZEL ALETLERLE CAN ACITMADAN İŞLEM YAPILABİLİYOR

Endoskopi cihazı özel aletler eklenerek yemek borusu darlıklarını açmak, biriken sıvıyı boşaltmak, polip kesmek, kanamayı durdurmak, yabancı bir nesneyi çıkarmak gibi tedavi amaçlı da kullanılabilir diyen Prof. Dr. Korkut, “Bunun yanı sıra endoskopi bazen ultrason gibi diğer işlemlerle birleştirilir. Endoskopik ultrason (EUS) denilen yöntem ile endoskopa bir ultrason probu bağlanır. Yemek borusu veya mide duvarının özel görüntüleri elde edilebilirken pankreas gibi ulaşılması zor organların görüntüleri daha rahat ve detaylı elde edilir” dedi.

“GEREKSİZ TEKRARLAYAN ENDOSKOPİK GİRİŞİMLERDEN KAÇINMAK ÖNEMLİ”

Her tıbbi işlem gibi endoskopinin de düşük olmakla birlikte riskleri olduğunu da söyleyen Prof. Dr. Korkut, “Endoskopi cihazı hastaya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış olmakla birlikte birkaç gün sürebilen boğaz ağrısı veya anesteziye bağlı gelişen halsizlik görülebilir. Özellikle tedavi amaçlı kullanımlarda hem işleme bağlı hem de anesteziye bağlı riskler istemeden karşımıza çıkabilir. Bu nedenle gereksiz tekrarlayan endoskopik girişimlerden kaçınmak önemlidir. Nitekim endoskopi kararı verilirken gereklilik, hastanın yaşı, eşlik eden hastalık, ilaç kullanımları hekim tarafından mutlaka değerlendirilir” diye konuştu.

(DHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır





