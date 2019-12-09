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Uzmanı uyardı: Çocuklarınızı dudaklarından öpmeyi bırakın!

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ANNEÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

David Beckham'ın kızı Harper'ı dudaklarından öpmesi birçok kişi tarafından olumlu karşılanmamış tartışmalara yol açmıştı. Peki uzmanlar bu konuda ne düşünüyor? Onlara göre, evet çocuklar aile ortamında kendilerinin sevdiklerini bilmeli ve kendilerini güvende hissetmeliler. Ancak dudaktan öpmek, ebeveyn sevgisini ifade etmek için iyi bir fikir değil.

Uzmanı uyardı: Çocuklarınızı dudaklarından öpmeyi bırakın!

Sevgiyi ifade etmenin bu yolu neden bu kadar ateşli bir şekilde tartışılıyor çocuk psikologları bu konuda ne düşünüyor?

ÇOCUĞUN KİŞİSEL SINIRLARI ANLAMA ANLAYIŞINI DEĞİŞTİREBİLİR

Psikolog Charlotte Reznick, 'dudaklar ve ağız bir çocuğun vücudunun kişisel sınırlardır. Bir çocuğu dudaklarından öptüğünüzde, onlara vücut sınırlarının açık olduğunu ve herhangi birinin problemsiz bir şekilde bölgelerine girebileceğini göstermiş olursunuz. Çocuklarınıza kişisel sınırlarını öğretmelisiniz' diyor.

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SAĞLIKSIZ

Doktorlar ve özellikle diş hekimleri, ağızlarımızda erişkinleri etkilemeyecek, ancak çocuklara bulaşabilecek ve onlara zarar verebilecek çok sayıda mikrop olduğu konusunda uyarıyorlar. Charlotte Reznick, çocukların daha zayıf bir bağışıklık sistemine sahip olduğunu bu yüzden bazı tehlikeli enfeksiyonların tükürük yoluyla bedenlerine girebileceğini söylüyor.

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ÇOCUK SEMPATİ İFADESİ OLARAK DİĞER İNSANLARI DUDAKLARINDAN ÖPMEYE BAŞLAYABİLİR

Çocuk evde gördüğü bu hareketi dıaşarıda da uygulamak isteyebilir. Psikolog, ebeveynlerin yaptığı masum bir jest olsa bile çocukların bir şeyleri taklit ederek öğrendiklerini vurguluyor. Böylece, aynı hareketi diğerleriyle de tekrar etmeyi deneyebilirler. Bu yüzden sadece çocuğu yanaktan veya alnından öpmeyi tavsiye ediyor.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Kısacası ensest ilişkiye davetiye .
ÇOCUK BÜYÜDÜĞÜ ZAMAN OLUMSUZ ETKİLENİR ACABA TACİZEMİ UĞRADIM DİYE BİLE DÜŞÜNEBİLİR ANNE BABASI DA OLSA DUDAKTAN ÖPMEK DOĞRU DEĞİLDİR.
Türkiyede de bu modellerden türedi son zamanlarda...
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