Uzmanı uyardı: Çocuklarınızı dudaklarından öpmeyi bırakın!

Sevgiyi ifade etmenin bu yolu neden bu kadar ateşli bir şekilde tartışılıyor çocuk psikologları bu konuda ne düşünüyor?

ÇOCUĞUN KİŞİSEL SINIRLARI ANLAMA ANLAYIŞINI DEĞİŞTİREBİLİR

Psikolog Charlotte Reznick, 'dudaklar ve ağız bir çocuğun vücudunun kişisel sınırlardır. Bir çocuğu dudaklarından öptüğünüzde, onlara vücut sınırlarının açık olduğunu ve herhangi birinin problemsiz bir şekilde bölgelerine girebileceğini göstermiş olursunuz. Çocuklarınıza kişisel sınırlarını öğretmelisiniz' diyor.

SAĞLIKSIZ

Doktorlar ve özellikle diş hekimleri, ağızlarımızda erişkinleri etkilemeyecek, ancak çocuklara bulaşabilecek ve onlara zarar verebilecek çok sayıda mikrop olduğu konusunda uyarıyorlar. Charlotte Reznick, çocukların daha zayıf bir bağışıklık sistemine sahip olduğunu bu yüzden bazı tehlikeli enfeksiyonların tükürük yoluyla bedenlerine girebileceğini söylüyor.

ÇOCUK SEMPATİ İFADESİ OLARAK DİĞER İNSANLARI DUDAKLARINDAN ÖPMEYE BAŞLAYABİLİR

Çocuk evde gördüğü bu hareketi dıaşarıda da uygulamak isteyebilir. Psikolog, ebeveynlerin yaptığı masum bir jest olsa bile çocukların bir şeyleri taklit ederek öğrendiklerini vurguluyor. Böylece, aynı hareketi diğerleriyle de tekrar etmeyi deneyebilirler. Bu yüzden sadece çocuğu yanaktan veya alnından öpmeyi tavsiye ediyor.



