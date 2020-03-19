Uzmanından anne adaylarına yeni tip koronavirüs uyarısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Özlem Evliyaoğlu Bozkurt, gebelerin paniğe kapılmadan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için genel önerilere uymasının yeterli olacağını belirterek, "Enfeksiyondan korunmak başlıca amaç olmalıdır" dedi.

Prof. Dr. Bozkurt, yaptığı açıklamada, gebelik döneminin fizyolojik ve immünolojik değişimlerden dolayı enfeksiyon hastalıkları açısından riskli bir dönem olduğunu, bu nedenle grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının gebelerde daha ağır seyredebileceğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs enfeksiyonu ile ilgili bilgilerin şu an için oldukça kısıtlı olduğunu aktaran Bozkurt, bu kısıtlı bilgilerin de özellikle Çin'den bildirilen az sayıdaki vaka serilerine dayandığını söyledi.

Prof. Dr. Özlem Evliyaoğlu Bozkurt, mevcut bilgilerin gebeliğin yeni tip koronavirüs enfeksiyonu açısından ekstra bir risk getirmediği yönünde olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: "Gebelerimizin paniğe kapılmadan enfeksiyondan korunmak için genel önerilere uyması yeterli olacaktır. Enfeksiyondan korunmak başlıca amaç olmalıdır. Bu önerilerin başında el yıkamaya özen göstermek, kalabalık ortamlardan ve ev ziyaretlerinden kaçınmak, evde mümkün olduğunca dinlenmek, bulunduğu ortamı sık sık havalandırmak, grip benzeri semptomlar olduğunda evin diğer üyeleriyle yakın temasta bulunmamak, havlu gibi özel eşyaları ayırmak, acil durumlar dışında mümkün olduğunca hastane ziyaretlerinden kaçınmak yerinde olacaktır."