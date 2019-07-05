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Uzmanlar, 'deodorantı yatarken kullanın' diyor! Peki nasıl bir etkisi var?

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 05.07.2019 10:19 | Son Güncelleme

Muhtemelen çoğu kişi yanlış kullanıyor. Yapılan şey büyük bir hata değil ama deodorant kullanmanın da doğru bir yolu var. Sprey deodorant veya roll-on ne kullanırsanız kullanın bakın ter önleyici ürünleri ne zaman kullanmanız gerekiyor?

Uzmanlar, 'deodorantı yatarken kullanın' diyor! Peki nasıl bir etkisi var?

Bir uzmana göre, muhtemelen hepimiz terlemeyi önleyici ürünleri yanlış kullanıyoruz. Aslında yanlış değil, ama deodorantı daha etkili hale getirmenin bir yolu var.

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Buna göre, deodorantı uyandıktan sonra değil uykuya dalmadan önce kullanmanız gerekiyor. Dermatoloji profesörü Allure deodorantı yatmadan önce kuru cilde uygulamayı öneriyor, Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi'nden David Bank da buna katılıyor.

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İki uzman da terlemeyi önleyici ürünlerin neden gece uygulanması gerektiğini ise şöyle açıklıyor: 'Terleme önleyici ürünlerin içindeki alüminyum tuzları gece boyunca ter bezlerini pasif hale getiriyor, bu da daha az terleyeceğiniz anlamına geliyor.'

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