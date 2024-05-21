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    4. Uzmanlar uyardı: Bilinçsiz diş beyazlatmalara dikkat!

    Uzmanlar uyardı: Bilinçsiz diş beyazlatmalara dikkat!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    21.05.2024 11:33
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    Sosyal medyada, iş yerinde veya arkadaş toplantılarında gülümserken daha estetik görünmek isteyen pek çok kişi renklenen dişlerini beyazlatıyor. Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mağrur Kazak, diş hekimi kontrolünde olmayan beyazlatma ürünlerinin bilinçsiz kullanımı sonucu dişlerin zarar görebileceğini uyarısı yaptı.

    Günümüzde estetik kaygılar nedeniyle dişleri mesi için çözüm arayanların sayısı her geçen gün artıyor. Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Doç. Dr. Mağrur Kazak, dişlerdeki renklenmenin nedenleri ve son dönemlerde yaygınlaşan diş beyazlatma işlemleriyle ilgili merak edilenler hakkında bilgi verdi.

    diş fırçalamak2

    Doç. Dr. Mağrur Kazak, dişlerde yaşanan renk değişimlerinin dış ve iç kaynaklı ayrıca lekenin içselleştirilmesi olmak üzere üç sebepten kaynaklandığını belirtti. Dış kaynaklı renklenmeler daha çok tütün, kahve, çay, kola kaynaklı lekelerle, kötü ağız hijyenine bağlı gelişiyorken, iç kaynaklı renklenmeler dişlerin gelişimi sırasında ve dişlerin sürmesinden sonra meydana geliyor” dedi.

    ANTİBİYOTİK KULLANIMINA DİKKAT

    İLAÇÇ

    İç kaynaklı renklenmeler üzerinde duran Doç. Dr. Mağrur Kazak hamilelik sürecinde plasenta bariyerini aşabilen geniş spektrumlu bir antibiyotik olan tetrasiklinin diş gelişimi sırasında kullanıldığı takdirde sarımsı veya kahverengi-gri renklenmeye neden olduğunu belirtti. Dişlerde görülen renklenmenin şiddetinin; kullanılan tetrasiklin grubuna, kullanım süresine ve kullanıldığı zamanda dişin hangi formasyon fazında olduğuna bağlı olarak değişiklik gösterdiğini belirten Dr. Kazak hamilelik döneminde kullanılan tetrasiklin grubu antibiyotiklerin geri dönüşümü olmayan renklenmelere neden olabileceğini vurguladı.

    AYNI GÜNDE BEYAZLATMA

    diş temizliği

    Doç. Dr. Mağrur Kazak, renklenmiş dişlerin hekim kontrolünde yapıldığında başarılı sonuçlar elde edildiğini belirtti. Kazak, yapılan işlemi şöyle anlattı: “Beyazlatma işlemi özel kimyasal ajanlar kullanılarak gerçekleştiriliyor. Bu işlemle, mine ve dentin dokusundaki organik renk pigmentleri okside edilerek dişin rengi açılıyor. Çoğu vakalarda aynı günde istenilen sonuca ulaşılıyor.”

    KİMLERE UYGULANABİLİR?

    Dr. Kazak beyazlatma işlemi yapılacak kişilerin diş minelerinde ciddi çatlak veya aşınma bulunmaması, aşırı hassasiyet problemi olmaması veya diş sıkma, gıcırdatma gibi parafonksiyonel alışkanlıkların bulunmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca aşırı sigara, yoğun çay/kahve içme alışkanlığı olan kişilerde de uygulama sonrası başarılı sonuçlar elde etmediklerini söyledi.

    diş fırçalamak

    Hamile ve emziren hastalara, 14 yaşından küçüklere ve beklentisi çok yüksek kişilere de beyazlatma işlemi yapılmaması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Mağrur Kazak, ciddi renklenmiş dişlere sahip bireylere ise lamina vener uygulamasının daha tatmin edici sonuçlar vereceğini belirtti.

    KONTROLSÜZ İŞLEMLER KALICI HASAR BIRAKABİLİYOR

    diş ağrısı

    Diş beyazlatma işlemine hastanın gülme hattının değerlendirilmesi sonrası başlanması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Mağrur Kazak, beyazlatma tedavisinin hekim kontrolünde yapılması durumunda dişlerin zarar görmeyeceğini belirtti. Ayrıca diş hekimi kontrolü dışında ve bilinçsiz beyazlatma ürünlerinin kullanması ile de diş sert ve yumuşak dokularının ve ağızda var olan restorasyonların zarar görebileceği uyarısını yaptı. İnternette veya marketlerde satılan ve kişinin sadece tavsiye ile aldığı ürünlerin içerikleri ve muhtemel yan etkileri bilinmediği ve biyouyumlulukları test edilip edilmediği bilinmediğinden istenen beyazlığın elde edilemeyeceğini ayrıca ciddi sorunlarla karşılaşabileceğini de sözlerine ekledi.

    “EV HANIMI DA BEYAZ YAKALI DA İŞLEM YAPTIRIYOR”

    diş operasyonları

    Doç. Dr. Mağrur Kazak diş beyazlatma işlemine ev hanımlarından, ofis çalışanlarına çok geniş bir kesimin ilgi gösterdiğini ve bu ilginin beyaz dişlerin kişinin özgüvenini arttırması ile ilgili olduğunu söyledi. (İHA)

    Vitrin


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