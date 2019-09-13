Uzmanlar uyarsa da dinlemiyorlar! Kadınlar bu kez dudaklarını dolgunlaştırmak için tutkal kullanmaya başladı

Kadınlarda dolgun dudaklara sahip olma isteği hiç azalmadan devam ediyor. Kim Kardashian'ın üvey kardeşi Kylie Jenner gibi dudaklara sahip olmak isteyen kadınlar birçok yola başvuruyor. İmkanı olan dolgu yaptırırken, kimi kadınlar oldukça tuhaf yollara başvuruyor.

Bunun son örneği de sosyal medyada viral oldu. Söz konusu dudak dolgunlaştırma işleminde kadınlar, kirpik tutkalını üst dudağın hemen üst kısmına sürüyor. Birkaç saniye bekleyip sürülen tutkal üzerine üst dudaklarını yapıştırıyorlar. Böylelikle dudaklar dolgun bir görünüme kavuşmuş oluyor.

Kadınlar arasında hızla yayılan bu trend bazı sosyal medya kullanıcılarının ise olumsuz görüşlerine neden oldu. Bir kullanıcı, 'Daha ne yapacaksınız çok merak ediyorum. Nasıl yemek yiyor ya da bir şeyler içiyorsunuz?' derken bir diğeri 'Bu çok üzücü. Dudaklarımı cildime yapıştırmak mı?' yorumunda bulundu.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlarsa, kadınların bu yanlış trend sonrasında kliniklere koştuğunu söylüyor. Kimi doku kaybı, kimi yanma, kimi de enfeksiyon nedeniyle hekime başvururken, kadınlar, bu tür şeylerin kullanılmaması gerektiği konusunda bir kez daha uyarılıyorlar.



