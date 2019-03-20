Uzmanlardan kadınlara ‘hashimoto’ uyarısı

Hashimoto hastalığı tüm dünyada yaygın olarak görülen hipotiroidinin ve pek çok başka rahatsızlığın başlıca sebebi olduğunu belirten Gökosmanoğlu, “bu hastalık bulunan insanlarda, bağışıklık sistemi tiroid bezine saldırır, vücudun bu hastalıkta ihtiyacı olan tiroit hormonunun yeterli miktarda üretilmediği hipotiroidizm durumu gelişir. Hastalığın belirtileri başlangıçta hafif olabilir veya hormon yetmezliği gelişmesi yıllar alır. İlk bulgusu genellikle guatr adı verilen genişlemiş, büyümüş bir tiroittir. Guatr, boynunuzun önünün şişmesine neden olabilir. Büyük bir guatr yutkunma zorluğuna neden olabilir. Hashimotonun diğer belirtileri de kilo almak, yorgunluk, solgunluk veya yüz şişmesi, eklem ve kas ağrısı, kabızlık, üşüme, hamile kalma zorluğu, eklem ve kas ağrısı, saç dökülmesi veya inceltilmesi, kırılgan saçlar, depresyon, nabız yavaşlamasıdır” dedi.

YORGUN, İSTEKSİZ VE DEPRESYONDAYSANIZ HASHİMOTO OLABİLİRSİNİZ

Orta derecede kilo alımı (5-7 kg), soğuğa karşı hassasiyet artışı, kolayca yorulma ve yavaşlamış hareketler ile birlikte hashimoto tiroidinin kişinin bütün vücudun etkilendiğini belirten Uzm. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, “Düzensiz ve ağır adet dönemleri, genç kadınlarda hamile kalmada zorlanma, cinsel isteksizlik, memeden süt gelme, kuru cilt ve kabarık yüz, saç kaybı ve kaş incelmesi, ses kısıklığı, depresyon, unutkanlık, uyku apnesi ve gün içinde uyuklama, kabızlık, bradikardi (normalden yavaş kalp hızı), kolesterol seviyesinde artışı gibi belirtilerde kişilerin yaşam kalitesini oldukça etkilemektedir” diye konuştu.