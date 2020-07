Uzmanlardan kuyruk yağı uyarısı! 'Günde 1 öğün tüketin'

Hijyen koşulları, pişirme yöntemleri ve etin porsiyonunun beslenme hususunda büyük önem taşıdığını aktaran Diyetisyen Renan Güneş, “Özellikle bu dönemde kronik hastalığa sahip olanlar çok dikkat etmelidir. Hayvansal kaynaklı protein olan kırmızı etin aynı zamanda kolesterol ve doymuş yağ içeriği oldukça yüksektir. Çok fazla et tüketimi şeker hastalarında, kilo vermek isteyenlerde, kolesterolü ve trigliseridi yüksek olanlarda, böbrek hastaları ve karaciğer hastalıkları olanlarda sağlık problemlerine sebep olabilir” uyarısında bulunuyor. Ette bulunan yüksek miktardaki doymuş yağın, kandaki kolesterol seviyesini yükselttiğini ve bu nedenle koroner kalp hastalıklarına davetiye çıkarttığını belirten Renan Güneş, “Etin diğer besinlere oranla sindirimi zordur ve çok fazla et tüketimi sindirim problemleri yaratabilir. Özellikle diyabet, tansiyon ve kalp hastalığı olan kişilerde fazla et tüketimine bağlı olarak, kilo alımında artış, çarpıntı, tansiyon yükselmesi, şeker seviyesinde artış gibi belirtiler görülebilir” diyor.