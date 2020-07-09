KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Uzmanlardan şaşı uyarısı: 7 yaşına kadar tedavi edilmezse...

Uzmanlardan şaşı uyarısı: 7 yaşına kadar tedavi edilmezse...

Betül Songur Betül Songur
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Genellikle 2-3 yaş aralığında ortaya çıkan şaşılıkla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, şaşılık görülen çocukların 7-8 yaşına kadar tedavi edilmemesi durumunda göz tembelliği yaşayacağını söyledi.

Uzmanlardan şaşı uyarısı: 7 yaşına kadar tedavi edilmezse...

Özel Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, erken teşhis ile şaşılık tedavisinde yüzde 100 başarı sağlanabildiklerini ifade etti. Gözü çeşitli yönlere hareket ettirmek için her bir gözde 6 kas bulunduğunu aktaran Tabar, “Bu kasların birinin veya bir kaçının görevini yapmaması ya da eksik yapması şaşılığa sebep oluyor. 7-8 yaşına kadar tedavi edilmeyen şaşılık, göz tembelliğinin önemli sebeplerinden biri. Şaşılık, hamilelikte geçirilen ağır hastalıklar, zor doğum, hamilelikte kullanılan ilaçlar, anne-babanın akraba olması, küçük yaşta geçirilen ağır ve ateşli hastalıklar, havaleler, ailede göz bozukluğu olması, şiddetli düşme ve çarpma gibi sebeplerden kaynaklanabiliyor. Bebeklik ve çocukluk döneminde görülen kaymaların bir kısmı yalancı kayma olarak tanımlanıyor. Yalancı kayma, göz kapaklarının ve burun kökünün genişliği ile ortaya çıkan yanıltıcı bir görünüm. Yalancı şaşılık teşhisinin çocuk hekimi tarafından değil, uzman bir göz hekimi tarafından konması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Şaşılığın birçok çeşidi olduğunu belirten Tabar, “Çocuklarda görülen şaşılığın en sık çeşidi göz bozukluğuna bağlı özellikle de hipermetropinin eşlik ettiği akomodatiftir. Bu tip kaymalarda gözlük tedavisi ile şaşılık düzeltilir. Bir diğer grup ise kırma kusurunun kısmen eşlik ettiği kaymalardır, bunlar da cerrahi tedavi gerekebilir. Başka bir grupta ise çocukta göz bozukluğu yoktur, sadece kayma vardır, bunlarda ise tedavi genellikle cerrahidir. Tek göz kaymaları göz tembelliği açısından daha çok risk taşır” diye konuştu.

Gözlük takıldığı halde düzelmeyen kaymalara da cerrahi tedavi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, “Önemli olan nokta, çocuğun göz doktoruna erken yaşta götürülmesidir Onun için bir yaşına kadar mutlaka çocuğun göz muayenesinden geçmesi gerekiyor. Çocuğun şaşılığı olmasa bile altta yatan kırma kusurunun zamanında düzeltilmemesi kalıcı göz tembelliği riskini de beraberinde getiriyor. İleri yaşlarda görülen şaşılıkların bir kısmını ise paralitik şaşılık dediğimiz adale felcine bağlı oluşmaktadır. Altta yatan sebep travma, hipertansiyon diyabet, beyin tümörleri, anevrizma olabilir. Tedavi yöntemleri de bu sebeplere göre değişiklik gösterebilir” dedi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinden çıktı! 1 metre boyunnda Evinden çıktı! 1 metre boyunnda
Bu yöntemlerle topuk dikeninden kurtulabilirsiniz! Epsom tuzu, keten tohumu...Bu yöntemlerle topuk dikeninden kurtulabilirsiniz! Epsom tuzu, keten tohumu...
Güneş koruyucu kullanırken hepimiz bu hatalara düşüyoruz! Sadece dışarı çıkarken sürüyorsanız...Güneş koruyucu kullanırken hepimiz bu hatalara düşüyoruz! Sadece dışarı çıkarken sürüyorsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Güneş yanığına ne iyi gelir?

Güneş yanığına ne iyi gelir?

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

Uyuz neden olur, nasıl tedavi edilir?

Uyuz neden olur, nasıl tedavi edilir?

Bit nasıl temizlenir, neden olur?

Bit nasıl temizlenir, neden olur?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamilelik öncesi muayenenin faydaları

Hamilelik öncesi bunu mutlaka yapın

Aşılar koronavirüs nedeniyle aksatılıyor ama... Çocuklarda o hastalıklara dikkat

Korona nedeniyle aksatılıyor ama... Çocuklarda o hastalıklara dikkat

Uzmanlar uyarıyor! Çocuğunuza verdiğiniz cezalar yalanı pekiştiriyor

Farkında değiliz ama... Verilen her ceza o hareketi tetikliyor!

Kendinizi bu beslenme tipiyle hamileliğe hazırlayın

Kendinizi bu beslenme tipiyle hamileliğe hazırlayın

Pediatrik plastik cerrahiye dair her şey

Pediatrik plastik cerrahiye dair her şey

Ağlayan çocuğu sakinleştirmek sandığınız kadar zor değil! Uzmanından çözümler...

Ağlayan çocuğu sakinleştirmek sandığınız kadar zor değil! Uzmanından çözümler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.